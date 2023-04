Noa Vahle verrast José Mourinho: ‘Kun jij je dat nog steeds herinneren?’

Woensdag, 12 april 2023 om 21:16 • Wessel Antes • Laatste update: 21:26

José Mourinho is woensdagavond op geheel eigen wijze verschenen voor de camera van Vandaag Inside. De spraakmakende Portugese trainer van AS Roma ging in gesprek met verslaggeefster Noa Vahle en stelde dat hij zich nooit veel kan herinneren van wedstrijden die in het verleden zijn gespeeld. Onder meer de wedstrijden tussen Feyenoord en Manchester United (1-0, 2016) en Roma en Feyenoord (1-0, 2022) kwamen ter sprake, maar zelfs de vorig jaar door Mourinho gewonnen Conference League-finale kan hij zich niet goed heugen. “Kun jij je dat nog steeds herinneren? Ik niet.”

De laatste keer dat Mourinho in Rotterdam was, was in 2016 als trainer van United. Over de sfeer in De Kuip destijds kan Mourinho niets zeggen. “Ik weet alleen nog dat we niet goed speelden. Feyenoord wel en daarom versloegen ze ons. Op Old Trafford hebben we vervolgens comfortabel gewonnen (4-0, red.). Later dat seizoen hebben we de Europa League ook gewonnen, dat is wat ik weet.” Die finale werd uiteindelijk gewonnen van Ajax (2-0). “Of Nederlandse topclubs dezelfde spelopvatting hebben? Dat weet ik niet. Dit seizoen heb ik mij alleen gefocust op Feyenoord, ik kan dus niets zeggen over de andere teams”, aldus Mourinho.

Ook de vraag of Feyenoord donderdagavond anders zal spelen dan in de Conference League-finale in Tirana, kan Mourinho niet beantwoorden. “Kun jij je de Conference League-finale nog steeds herinneren?" Vahle: “Ik wel.” Mourinho zegt vervolgens dat dat bij hem niet het geval is. “Het lijkt wel of iedereen hier het nog over de finale van vorig jaar heeft. Weet je wat het is? Ik heb zo vaak verloren in mijn carrière, 25 jaar vol overwinningen en nederlagen, ik vergeet nederlagen altijd. Een wedstrijd die je verloren hebt kun je niet meer winnen. Zelfs als Feyenoord morgen met 10-0 wint, zullen ze de wedstrijd van vorig jaar niet meer winnen. Het is over.”

Mourinho lijkt een punt te willen maken. “Ik geef niets meer om het afgelopen seizoen. Ik geef om dit seizoen en de wedstrijd van morgen. We spelen tegen een goed team, een heel goed team. Dus we zullen ons van onze beste kant moeten laten zien. We moeten heel goed zijn om de halve finale te halen.” Ook op de vraag van Vahle welke dromen Mourinho nog heeft, komt de Portugees met een simpel antwoord. “Ik wil morgen winnen. Dat is mijn droom. Mijn carrièredroom. Daarna wil ik zondag van Udinese winnen”, aldus de oefenmeester met een stalen gezicht.