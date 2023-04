Balend NEC meldt transfervrij vertrek van zelfopgeleide sleutelspeler

Maandag, 10 april 2023 om 17:35 • Wessel Antes

Souffian El Karouani verlaat NEC Nijmegen na dit seizoen transfervrij, zo laat de club weten via de officiële kanalen. De 22-jarige linksback is er niet uitgekomen over een nieuw contract met de nummer tien van de Eredivisie. NEC baalt flink van het vertrek van El Karouani, zo blijkt uit het persbericht op de website van de Nijmeegse club. Vorige week werd al bekend dat ook sterkhouder Iván Márquez na dit seizoen transfervrij vertrekt bij NEC.

Via de clubwebsite reageert technisch directeur Carlos Aalbers teleurgesteld op het vertrek van El Karouani. “Vorige week hebben we aangegeven nogmaals in overleg te gaan met Souffian en zijn management. Dat gesprek is inmiddels gevoerd, maar heeft voor ons niet tot de gewenste uitkomst geleid. Voor de club is het uiteraard wel teleurstellend dat Souffian transfervrij de deur uit loopt, maar we moeten ook stappen maken om financieel op eigen benen te kunnen staan. Souffian en ik hebben allebei begrip voor elkaars standpunten en respecteren ieders besluit.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Over 28-jarige Márquez werd vorige week al duidelijkheid verkondigd. “In het geval van Iván is het helder dat hij niet zal bijtekenen. In deze fase van zijn carrière kijkt hij naar meer financiële zekerheid. We hebben hem een uiterst goed aanbod gedaan, welke hij heeft afgeslagen. Uiteraard balen we daarvan, maar dat is zijn goed recht. De komende maanden is Iván nog een belangrijke schakel in de selectie van NEC”, aldus Aalbers.

El Karouani debuteerde in 2019 voor NEC en speelde sindsdien maar liefst 108 officiële wedstrijden voor de club. Daarin was de linksback goed voor zes doelpunten en twaalf assists. In Nijmegen groeide El Karouani zelfs uit tot international van Marokko. Tot dusver speelde hij drie interlands voor de Leeuwen van de Atlas. FC Twente en FC Utrecht zouden El Karouani op de radar hebben staan. Op Transfermarkt wordt zijn waarde geschat op zo’n 1,4 miljoen euro, maar de Eredivisie-clubs kunnen de vleugelverdediger nu dus gratis oppikken.