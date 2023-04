Hoofd jeugdopleiding ‘maakt zich geen zorgen’ en voorspelt doorbraak in Ajax 1

Zondag, 9 april 2023 om 15:49 • Tom Rofekamp • Laatste update: 15:51

Saïd Ouaali maakt zich niet druk over de toekomst van Jorrel Hato. De hoofd jeugdopleiding van Ajax ziet de zeventienjarige verdediger steeds nadrukkelijker op de deur kloppen van het eerste en voorziet voor hem hetzelfde scenario als Kenneth Taylor en Devyne Rensch in de jaren hiervoor. Ouaali bespreekt met de NOS tevens de situatie-Brian Brobbey, wiens vertrek naar RB Leipzig Ouaali vorige zomer niet in de koude kleren ging zitten.

Ouaali werd in 2016 aangesteld als eindverantwoordelijke op De Toekomst, na vier jaar als jeugdtrainer actief te zijn geweest. Sindsdien zag hij onder meer Matthijs de Ligt, Donny van de Beek, Ryan Gravenberch en Jurriën Timber doorbreken in Ajax 1. Zijn opdracht zo veel mogelijk spelers naar het eerste te brengen, lijkt dan ook te slagen. "Als je kijkt naar de afgelopen jaren zijn er iedere keer meerdere talenten doorgebroken, van wie sommigen nu bij topclubs spelen", aldus Ouaali.

De hoofd jeugdopleiding is dan ook te spreken over de koers die momenteel gevaren wordt in Amsterdam. "Of de afgelopen zomer misschien iets te weinig is gekeken naar de jeugd? Dat denk ik niet", vindt Ouaali. "Volgens mij zijn er dit jaar ook weer spelers doorgebroken, zoals Kenneth Taylor en Devyne Rensch. Jorrel Hato komt eraan. Daar maak ik me geen zorgen over."

Ook Brobbey is een recent voorbeeld van iemand die de stap maakte vanaf De Toekomst. Dat hij afgelopen zomer besloot naar Leipzig te verkassen, beviel Ouaali allerminst. "Natuurlijk baal ik daarvan. Maar je moet ook bedenken dat sommige spelers dromen van een bepaalde club of carrière. We kijken kritisch naar onszelf hoe we een vroegtijdig vertrek voor kunnen zijn, bijvoorbeeld door ze al snel een contract aan te bieden. Maar soms is er gewoon geen houden aan. Er zijn ook voorbeelden van spelers die op nog jongere leeftijd vertrekken. Maar er zijn ook veel spelers die na een paar jaar terugkeren naar Ajax. Dat zegt ook wat", aldus Ouaali.