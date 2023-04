‘Mijn debuut voor Ajax was de beroerdste wedstrijd die ik ooit heb gespeeld’

Zaterdag, 8 april 2023 om 16:01 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 16:23

Gerónimo Rulli kijkt niet graag terug op zijn debuut bij Ajax. De Argentijnse sluitpost maakte zijn eerste minuten voor de Amsterdammers in januari in het gewonnen bekerduel met FC Den Bosch (0-2). De weersomstandigheden tijdens de regenachtige avond konden Rulli niet bepaald bekoren.

Rulli kwam tijdens de winterse transferperiode over van Villarreal. In de zestiende finale van de TOTO KNVB Beker begon hij direct onder de lat. “Dat was de beroerdste wedstrijd die ik ooit heb gespeeld", zegt Rulli tegenover Ajax Life. “De kou, regen, het kunstgras... Alles was verschrikkelijk. Ik heb de bal ook maar zo'n vijf keer aangeraakt.”

De dertigjarige sluitpost krabde zich naar eigen zeggen enkele keren achter de oren tijdens het bekerduel. "Of ik mij toen afvroeg waar ik aan was begonnen? Op dat moment zelf wel, haha. Ik had het echt heel koud. In de rust besloot ik zelfs om in de tweede helft met lange mouwen te gaan keepen. Dat is iets wat ik anders nooit doe. Dat zegt genoeg.”

Dankzij Tadic en Klaassen wist Rulli desondanks snel te aarden bij Ajax. “Tadic heeft me vanaf het eerste moment met alles geholpen. Hij is echt een heel goede vent." Inmiddels heeft de doelman zeventien duels in het shirt van Ajax achter zijn naam staan. Hierin moest Rulli veertien tegentreffers incasseren, terwijl hij acht keer een clean sheet liet noteren.