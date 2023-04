‘Terug naar Ajax? Zou mooi zijn, maar na 10 jaar hier is ander land ook mooi’

Woensdag, 5 april 2023 om 15:55 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:01

Vaclav Cerny ligt bij FC Twente vast tot de zomer van 2025, maar het is niet gezegd dat de Tsjechische vleugelaanvaller zijn contract in Enschede ook daadwerkelijk uitdient. De buitenspeler (25) filosofeert in een interview met Ajax Showtime voorzichtig over een eventuele stap richting het buitenland. Een terugkeer bij Ajax sluit Cerny ook niet bij voorbaat uit, al is het volgens hem nog maar de vraag of dat er ooit van komt.

"Het is zeker mijn doel om nog een stap omhoog te maken. Ik ben pas 25, dus dat moet ook kunnen. Een terugkeer naar Ajax? Dat zou heel mooi zijn, maar na tien jaar in Nederland lijkt het mij ook wel mooi om in een ander land te gaan voetballen", houdt Cerny alle opties open wat betreft de zomerse transfermarkt. De vleugelspits doorliep de jeugdopleiding van Ajax, maar mede door een zware kruisbandblessure bleef een definitieve doorbraak uit. In 2019 vertrok hij naar FC Utrecht, om vervolgens bij Twente een contract te ondertekenen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De pijn van het voortijdige vertrek bij Ajax is inmiddels verdwenen. Vanwege de diverse blessures wist Cerny zelf ook dat doorbreken een hels karwei zou worden. "Het niveau ligt hoog en de concurrentie is groot, dus dan moet je ook realistisch zijn. Via een andere route heb ik de weg omhoog weer gevonden en daar ben ik vooral heel blij mee. Bij FC Twente zit ik goed op mijn plek en haal ik weer een hoog niveau." Voor spijt en wrok is geen plaats bij de ambitieuze aanvaller. "Ik baal er niet van dat het bij Ajax niet is gelukt, want dat heeft nu eenmaal zo moeten zijn. Voor mij is het wel een grote motivatie om in mijn carrière alsnog bij een club van dat niveau terecht te komen."

Cerny benadrukt in het vraaggesprek wel dat hij niet constant bezig is met de volgende stap in zijn loopbaan. "Aan carrièreplanning doe ik niet meer. Door die blessures heb ik geleerd dat zoiets ook helemaal geen zin heeft. Het is wel mijn ambitie om op het allerhoogste niveau te spelen, maar dat is het ook altijd al geweest. Ik wil dit seizoen goed afsluiten met FC Twente en dan ben ik ervan overtuigd dat er komende zomer weer deuren open zullen gaan", aldus de flankspeler, die dit seizoen goed is voor negen doelpunten en zes assists in 25 competititeduels.