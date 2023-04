Slot weet wat er woensdag gaat gebeuren na ‘relletje’ tussen Kökçü en Tadic

Dinsdag, 4 april 2023 om 15:21 • Laatste update: 16:25

Arne Slot heeft dinsdag tijdens de persconferentie in aanloop naar de halve finale van de TOTO KNVB Beker tegen Ajax teruggeblikt op het incident tussen Dusan Tadic en Orkun Kökçü van tweeënhalve week geleden. De aanvoerder van Feyenoord leek de hand van zijn collega destijds te weigeren voorafgaand aan het competitietreffen, terwijl hij aanvankelijk ook scheidsrechter Danny Makkelie oversloeg. Slot is van mening dat het voorval 'enorm is uitvergroot'.

Toen beide aanvoerders van Ajax en Feyenoord op 19 maart bij de toss tegenover elkaar kwamen te staan, schudde Tadic eerst – zoals gebruikelijk – de hand van Makkelie. Kökçü deed dat wel bij assistent-scheidsrechter Hessel Steegstra, maar liet de uitgestoken hand van Makkelie aanvankelijk hangen. Toen Makkelie Kökçü daarna terugriep, leek Tadic ook nog een handdruk van de Feyenoord-captain te verwachten. Die bleef echter uit. Kökçü zei na de overwinning in de Johan Cruijff ArenA 'zeker rancuneus' te zijn. "Zij praten heel veel. Bij ons is het: geen woorden, maar daden."

?????????????????? ???????????? ???????? ???? ???????????????????? Tadic en Kökcü geven elkaar geen hand en ook Makkelie wordt in eerste instantie overgeslagen...?? — ESPN NL (@ESPNnl) March 20, 2023

Volgens Slot was het een storm in een glas water. "Dat is enorm uitvergroot heb ik gemerkt", aldus de Feyenoord-trainer. "Het was veel minder spannend dan de buitenwereld wil vermoeden. Het duurde even voordat Dusan (Tadic, red.) zo ver was om aan te sluiten voor de toss. Toen was er een hoop onduidelijkheid over dat Orkun iets anders had gekozen dan hij blijkbaar duidelijk had gemaakt bij Makkelie. Vanuit dat principe zouden ze elkaar geen hand hebben gegeven. Orkun zal morgen als eerste de hand uitsteken naar Tadic. Ik zal daar niets spannends van maken."

???? De zogenaamde ‘rel’ tussen Orkun Kökcü en Dusan Tadic is volgens Arne Slot een storm in een glas water. — ESPN NL (@ESPNnl) April 4, 2023

Dat er tijdens de Klassieker op het scherpst van de snede wordt geacteerd, vindt Slot niet meer dan logisch. "Tijdens de wedstrijd worden er duels uitgevochten omdat beide ploegen zo dicht bij elkaar staan. Het zou gek zijn als we elkaar schouderklopjes zouden geven. Je bent elkaars tegenstander, maar met respect. Ik heb heel veel respect gezien van beide teams, maar we willen allebei ontzettend graag winnen. Daar horen ook scherpe duels bij." De halve finale tussen Feyenoord en Ajax begint woensdag om 20.00 uur. De andere halve eindstrijd gaat dinsdag tussen Spakenburg en PSV.