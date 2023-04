KNVB maakt scheidsrechter voor Klassieker per ongeluk al bekend in eigen app

Maandag, 3 april 2023 om 10:20 • Wessel Antes • Laatste update: 10:23

Allard Lindhout fluit woensdagavond de Klassieker tussen Feyenoord en Ajax in de halve finale van de TOTO KNVB Beker. Dat valt te lezen in de app Voetbal.nl. De 35-jarige arbiter staat daardoor voor de eerste Klassieker in zijn loopbaan als scheidsrechter. Lindhout floot in september al zijn eerste Nederlandse topper, met de wedstrijd tussen PSV en Feyenoord (4-3). Wie de leiding heeft tijdens de halve finale tussen PSV en Spakenburg van aanstaande dinsdag is nog niet bekend.

Lindhout krijgt in De Kuip ondersteuning van assistent-scheidsrechters Rogier Honig en Rens Bleumink. De vierde official is nog niet bekend, terwijl Pol van Boekel en Mario Diks het videoarbitrageteam vormen. Lindhout floot in januari de wedstrijd tussen FC Twente en Feyenoord (1-1). Toen kreeg de leidsman na afloop veel kritiek omdat hij besloot een overduidelijke handsbal van Robin Pröpper niet te bestraffen met een penalty. Begin maart floot Lindhout zijn laatste duel van Ajax. De Amsterdammers waren toen in de kwartfinale met 0-3 te sterk voor De Graafschap.

Slot was na het laatste duel in de Grolsch Veste woest op Lindhout. “Ik vond het een onacceptabel moment van de arbitrage”, foeterde de trainer van Feyenoord voor de camera van ESPN. “'In topwedstrijden zijn standaardsituaties heel belangrijk, maar ook de arbitrage speelt een cruciale rol in topwedstrijden. Dat vind ik vandaag ook weer. Ik zal niet cynisch gaan doen, ik vind gewoon het een onacceptabele beslissing. Dit is overduidelijk een strafschop.” De beslissing om Feyenoord geen strafschop te geven in Enschede lijkt niet fataal te gaan worden: de Rotterdammers zijn nog altijd koploper en hebben een voorsprong van maar liefst acht punten op achtervolgers Ajax en PSV.

De Eindhovenaren komen dinsdagavond al in actie, wanneer de halve finale tegen tweededivisonist Spakenburg wacht. De amateurclub van trainer Erik Meijers wordt in het vissersdorp gesteund door 6.300 supporters, terwijl er ook 300 PSV-fans een kaartje hebben bemachtigd. Hoogstwaarschijnlijk wordt maandagmiddag bekend wie het duel tussen Spakenburg en PSV gaat fluiten, aangezien die scheidsrechter nu nog op afgeschermd staat in Voetbal.nl. De laatste keer dat PSV het in de beker opnam tegen een amateurclub ging het niet van harte. Pas in de 117de minuut kroonde Mohamed Ihattaren zich tot matchwinner door de 1-2 te maken. Daardoor wist PSV in 2019 uiteindelijk alsnog te winnen van GVVV op sportpark Panhuis.