Nieuw record in Premier League: elfde manager ontslagen dit seizoen

Zondag, 2 april 2023 om 16:12 • Bart DHanis • Laatste update: 16:18

Leicester City en Brendan Rodgers hebben een wederzijdse overeenkomst bereikt over het per direct ontbinden van het contract van de manager, zo communiceert de Premier League-club via de officiële kanalen. De honneurs worden de komende wedstrijd waargenomen door Mike Stowell en Adam Sadler.

Het ontslag van Rodgers hing al een tijdje in de lucht. Leicester bezet momenteel de negentiende plaats op de ranglijst. Zaterdagavond werden de degradatiezorgen voor the Foxes nog groter. Op bezoek bij Crystal Palace werd in de laatste minuut van de wedstrijd met 2-1 verloren dankzij een doelpunt van Jean-Philippe Mateta.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Rodgers is de elfde manager die dit seizoen zijn congé krijgt in de Engelse Premier League: een nieuw record. Al vier keer eerder werden in één seizoen tien managers de deur gewezen, maar elf managers kwam nog nooit voor. Onder meer Thomas Tuchel (Chelsea), Steven Gerrard (Aston Villa), Frank Lampard (Everton) en Antonio Conte (Tottenham Hotspur) gingen de Noord-Ierse manager voor dit seizoen.

Rodgers verlaat King Power Stadium als een van de meest succesvolle managers in de geschiedenis van de club. Zo won hij in 2021 de eerste FA Cup uit de geschiedenis en lag hij in datzelfde jaar beslag op de Community Shield. in hetzelfde jaar. Ook leidde hij de the Foxes naar een Europese halve finale en was hij verantwoordelijk voor twee van de drie beste Premier League-campagnes ooit.