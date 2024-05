Celtic kroont zich voor de 54e keer tot kampioen van Schotland

Celtic heeft zich woensdagavond verzekerd van de 54e landstitel in de clubgeschiedenis. De ploeg van manager Brendan Rodgers was in het kampioensduel op overtuigende wijze te sterk voor Kilmarnock: 0-5. Met nog één wedstrijd te gaan bedraagt de voorsprong op aartsrivaal Rangers zes punten.

Bijzonderheden

Rangers won dinsdagavond zelf met 5-2 van Dundee United en dus moest Celtic een dag later aan de bak om de titel officieel veilig te stellen. De ploeg van Rodgers liet niets aan het toeval over en greep al na vijf minuten de leiding, toen Adam Idah bij de tweede paal een voorzet van Matt O'Riley kon afronden.

Amper tien minuten later lag de bal opnieuw in het net. Ditmaal kwam het voorbereidende werk van Alistair Johnston en stond Daizen Maeda voor het doel klaar om af te ronden. Zo identiek als de eerste twee goals waren, zo eenvoudig was ook de derde Celtic-treffer.

Ditmaal fungeerde Maeda als aangever en schoot James Forrest zichzelf op het scorebord: 0-3. Na rust veranderde het spelbeeld niet en was het Celtic dat domineerde. De vierde treffer werd vijf minuten na rust genoteerd door O'Riley, die verwoestend uithaalde vanaf de rand van de zestien.

Alsof het feest daarmee nog niet compleet was tekende O'Riley twintig minuten voor tijd voor zijn tweede van de avond. Op aangeven van invaller en voormalig Ajacied Nicolas-Gerrit Kuhn bezegelde hij het kampioenschap.

Kilmarnock - Celtic 0-5

5' 0-1 Adam Idah (assist Matt O'Riley)12' 0-2 Daizen Maeda (assist Alistair Johnston)35' 0-3 James Forrest (assist Daizen Maeda)51' 0-4 Matt O'Riley (assist James Forrest)71' 0-5 Matt O'Riley (assist Nicolas-Gerrit Kuhn)