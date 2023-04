Van der Meijde geëmotioneerd door overlijden Slegers: ‘Dit is wel een klap’

Zaterdag, 1 april 2023 om 10:17 • Wessel Antes

Andy van der Meijde is kapot van het overlijden van zijn goede vriend Thijs Slegers. De voormalig journalist en perschef van PSV overleed afgelopen maandag op 46-jarige leeftijd na een oneerlijke strijd tegen leukemie. Van der Meijde vertelt vrijdagavond in Veronica Offside dat hij nog langs zou gaan bij Slegers, toen hij te horen kreeg dat zijn goede vriend al was overleden. “Dit is wel een klap geweest voor mij, omdat ik heel veel met hem heb gedaan” aldus Van der Meijde.

De uitzending van vrijdag begon met aandacht voor Slegers. “Ik had afgesproken om naar Thijs toe te gaan”, vertelt Van der Meijde. “Ik had hem nog geappt: ‘Wil je wel dat ik langskom?’, omdat hij natuurlijk ziek was en misschien tijd wilde doorbrengen met zijn vrouw en kinderen. Ik heb niets meer gehoord…” Van der Meijde kan het nog altijd niet bevatten. “Het is ongelofelijk. Hij ging altijd door, was professioneel en lag bij iedereen goed. Nu is hij er niet meer…”

“Het kwam heel hard aan. Tommie van der Leegte belde mij op, en toen wist ik al genoeg”, aldus Van der Meijde. “‘Het is over’, zei hij. Heel erg zuur. Voor de familie ook… Vooral voor de familie. Erg man, echt, niet normaal.” Van der Meijde heeft veel warme herinneringen aan Slegers. “Dit is wel een klap geweest voor mij, omdat ik heel veel met hem heb gedaan. We zijn door heel Nederland geweest, hebben een boek geschreven samen en dan moet je nu afscheid gaan nemen van een goede gozer.”

PSV biedt zijn supporters zondagavond de mogelijkheid om afscheid te nemen van Slegers in het Philips Stadion. De Eindhovenaren lieten dinsdagmiddag weten dat de deuren van het stadion om 18.30 uur opengaan. Op dat moment heeft iedereen de kans om afscheid te nemen van Slegers. De wachtrij wordt om 20.30 uur gesloten. PSV houdt zaterdagavond in Nijmegen een minuut stilte voorafgaand aan het Eredivisie-duel met NEC en speelt daarnaast met een rouwband om.