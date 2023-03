Spits die nu 150 miljoen kost wees Ajax af: ‘Ik zocht veel kans op speeltijd’

Vrijdag, 31 maart 2023 om 12:02 • Tom Rofekamp

Victor Osimhen heeft in het verleden de kans om naar Ajax te vertrekken laten schieten. In 2017 hadden de Amsterdammers interesse in de toenmalig spits van de Ultimate Strikers Academy, die echter meer perspectief op speeltijd zag bij VfL Wolfsburg. Inmiddels is Osimhen een van de meest begeerde spitsen ter wereld en heeft zijn huidige club Napoli een prijskaartje van liefst 150 miljoen euro op hem geplakt.

De hele wereld zat in 2017 achter Osimhen aan, zo laat de nu 24-jarige goalgetter weten in gesprek met radiozender Nigeria Info. "Mijn zaakwaarnemers lieten mij een lijst zien met clubs die geïnteresseerd waren. Er zaten zoveel Europese topclubs tussen. Barcelona, Internazionale, Atlético Madrid, Ajax, Anderlecht en ook Wolfsburg zat ertussen. Spartak Moskou, ook nog. We gingen zitten en keken naar waar ik direct kon gaan spelen."

In 2019, Victor Osimhen revealed why he once chose Wolfsburg over Barcelona, Inter Milan, Athletico Madrid, Arsenal, Ajax and Spartak Moscow pic.twitter.com/l31GSCjirF — ?? @?????????????????????????? (@OneJoblessBoy) February 17, 2023

Arsenal werd al snel concreet, maar een telefoongesprek met toenmalig manager Arsène Wenger deed Osimhen en zijn vertegenwoordigers verder zoeken. "Ze wilden me erg graag hebben, maar konden me de eerste selectie niet beloven. Toen sprak ik met mijn broer en hij gaf me wat eerlijk advies. Hij zei dat ik Wolfsburg moest kiezen, omdat de coach me zo veel liever wilde hebben dan de andere clubs waarmee we gesproken hadden", aldus de Nigeriaan.

Die kwam in Duitsland niet helemaal uit de verf, maar noemt de transfer alsnog een 'perfecte keuze' kijkend naar de omstandigheden van die tijd. Osimhen liet zich na anderhalf jaar in Wolfsburg verhuren aan het Belgische Charleroi, waar hij begon met scoren en voor 3,5 miljoen euro definitief werd overgenomen. Lille OSC besloot een maand later al 22,4 miljoen euro neer te tellen en na achttien doelpunten in 38 duels in het seizoen 2019/20 durfde Napoli dat bedrag zelfs te verdriedubbelen. De Italianen hebben bijna drie jaar later een prijskaartje van 150 miljoen op hun oogappel geplakt. Het Manchester United van Erik ten Hag zou Osimhen maar wat graag willen binnenhalen komende zomer.