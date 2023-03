Thijs Slegers, perschef van PSV, overlijdt op 46-jarige leeftijd

Maandag, 27 maart 2023 om 13:06 • Tom Rofekamp • Laatste update: 13:20

Thijs Slegers is maandagochtend op 46-jarige leeftijd overleden. Dat maakt PSV, de club waar hij werkzaam als perschef was, bekend. Slegers was al geruime tijd ernstig ziek en kreeg begin februari te horen dat hij uitbehandeld was. Hij laat een echtgenote en twee kinderen achter.

Slegers kreeg eind 2020 te horen dat hij acute leukemie had. Daarvoor moest hij een stamceltransplantatie ondergaan, die aanvankelijk leek te slagen, maar achteraf bijwerkingen bleek te hebben. De naweeën van de transplantatie werden hem uiteindelijk fataal. Dat dat zou gebeuren kondigde Slegers begin februari al aan op Twitter. "De medici kunnen niets meer voor me doen. Ons rest niets anders dan het noodlot te accepteren en ermee te dealen", schreef hij.

Slegers besloot zich na zijn bericht volledig in te zetten voor de werving van bloed-een stamceldonoren. Dat wierp zijn vruchten af. Vlak nadat Slegers de tweet openbaarde, ontplofte het aantal telefoontjes bij stamceldonorbank Matchis en bloedbank Sanquin. Inmiddels zou hij ruim 10.000 donoren hebben weten te werven.

De Veldhovenaar ging terwijl hij zijn opleiding journalistiek afrondde als stagiair aan de slag bij Voetbal International. Daar werkte hij zich op tot volwaardig voetbaljournalist, een positie die hij bekleedde tot medio 2008. Daarop werd Slegers PSV-watcher voor De Telegraaf, alvorens in dezelfde functie terug te keren op het oude nest bij Voetbal International. Sinds 2015 was hij perschef in het Philips Stadion. Die functie vervulde hij tot afgelopen weekend, toen zijn lichaam hem in de steek liet.