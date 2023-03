Cillessen noemt belangrijke factor waardoor hij plek onder de lat kan kwijtraken

Zaterdag, 25 maart 2023 om 09:09 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:12

Jasper Cillessen heeft vrijdagavond tegen Frankrijk (4-0) zijn rentree gemaakt onder de lat bij Oranje. De doelman van NEC werd door Louis van Gaal niet meegenomen naar het WK in Qatar, maar kan onder de nieuwe bondscoach Ronald Koeman meteen weer rekenen op het vertrouwen. Tegen de Fransen hield hij Mark Flekken en Kjell Scherpen achter zich. Justin Bijlow en Andries Noppert ontbraken vanwege blessures. Cillessen rekent zich nog niet rijk.

Het werd een rentree om snel te vergeten voor Cillessen. De tweede tegentreffer kon voor een groot gedeelte op zijn conto worden geschreven, daar hij een voorzet van Antoine Griezmann voor de voeten legde bij Dayot Upamecano. Uiteindelijk moest hij vier keer vissen. "We gaven de goals gemakkelijk weg, ook ikzelf bij het tweede doelpunt", citeert Voetbal International uit de mond van de doelman. "De bal viel op mijn hand en ging via de kluts het doel in. Als je vier goals tegen krijgt, heb je gewoon een heel zure avond. Ik had hier enorm naar uitgekeken. Dit is kut."

Cillessen wist vanaf woensdag dat hij het doel zou verdedigen tegen de Fransen. Toen maakte hij tijdens de tactische training namelijk onderdeel uit van het basiselftal. Mede door de blessures bij Noppert en Bijlow krijgt de sluitpost van NEC dus voorlopig de voorkeur van Koeman. "Dat gaf me een goed gevoel. Maar ja, nu sta ik hier met een klotegevoel", gaat hij verder. "Dit was een heel zure avond. En dan druk ik me netjes uit. Wat er precies allemaal is gebeurd, heb ik nu niet op mijn netvlies, dat wil ik eerst rustig terugkijken."

De kans is groot dat Cillessen aanstaande maandag, als Oranje het in De Kuip opneemt tegen Gibraltar, opnieuw het doel van Oranje verdedigt. Zelf houdt hij echter een slag om de arm, ook omdat hem geen toezeggingen zijn gedaan vanuit de staf. "Met mijn fitheidsgeschiedenis kijk ik van wedstrijd naar wedstrijd. Dus nu op naar de wedstrijd tegen Gibraltar. Gelukkig is de kwalificatiereeks nog lang, we hebben alle tijd om dit recht te zetten. Over de internationale verhoudingen zegt het resultaat tegen Frankrijk volgens mij niks. Dit was een incident."