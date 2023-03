KNVB volgt Premier League initiatief op en introduceert eet- en drinkpauzes

Donderdag, 23 maart 2023 om 12:58 • Davey de Laat • Laatste update: 12:59

Net als in de Premier League, staat ook de KNVB eet- en drinkpauzes toe tijdens de ramadan. Dat meldt de NOS woensdagavond. Als de zon tijdens avondwedstrijden onder is en de eerstvolgende bal gaat uit, dan legt de scheidsrechter het spel even stil voor de spelers die iets willen nuttigen. Daarna zal de wedstrijd snel hervat worden. De ramadan begon op woensdag 22 maart en duurt een maand.

Een maand lang houden moslims zich aan de strenge regels van de ramadan. Van zonsopgang tot zonsondergang vasten ze en mogen ze niets eten of drinken. Topsporters hebben de mogelijkheid om tijdens een sportactiviteit een dag over te slaan, die ze later weer inhalen. De KNVB houdt dit jaar rekening met spelers uit de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie.

Het is wel een voorwaarde dat minstens een speler op het veld meedoet aan de ramadan. “Voor aanvang van de wedstrijd zullen scheidsrechters en teammanagers van beide clubs dat bespreken, zodat iedereen op de hoogte is”, meldt de KNVB. De afgelopen seizoenen liepen de spelers even naar de zijkant om iets te eten of te drinken. Nu hoeft dat niet meer.

Tijdens de ramadan worden drie speelrondes afgewerkt in de Eredivisie. Dertien wedstrijden worden tijdens zonsondergang gespeeld. Orkun Kökcü en Redouan el Yaakoubi, de aanvoerders van respectievelijk Feyenoord en Excelsior doen jaarlijks mee aan de ramadan.