Gemeente Rotterdam treft al voorbereidingen voor titelfeest op Coolsingel

Woensdag, 22 maart 2023 om 20:25 • Guy Habets

De gemeente Rotterdam is begonnen met de voorbereidingen op een eventueel titelfeest van Feyenoord op de Coolsingel. Dat meldt het Algemeen Dagblad. Vorig seizoen was er na een eventuele eindzege in de Conference League geen huldiging op de voor Feyenoord-fans speciale plek mogelijk vanwege een gebrek aan voorbereiding en dat wilde de gemeente nu voorkomen.

De gemeente Rotterdam meldde veertien dagen voor de finale tegen AS Roma (1-0 verlies) dat een huldiging op de Coolsingel niet mogelijk was. Genoeg materiaal en beveiliging regelen bleek onmogelijk. Om een dergelijk scenario bij een kampioenschap van Feyenoord te voorkomen, is daags na de gewonnen Klassieker tegen Ajax (2-3) al begonnen met de voorbereiding op een feestje op de Coolsingel. Ambtenaren zoeken al naar materiaal en beveiliging en de NS is gevraagd om met een mobiliteitsplan te komen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Een woordvoerder van de gemeente Rotterdam zegt dat het gerechtvaardigd is om acht speelrondes voor het einde van de Eredivisie al te beginnen met voorbereiden. "Anders ben je te laat", zo valt er te lezen. "Ook omdat het om een periode gaat waarin ook veel festivals worden georganiseerd." Wethouder Vincent Karremans vindt dat de gemeente wel moet. "Zekerheid heb je nooit, zeker niet met Feyenoord, maar we kunnen ook niet tot het laatste moment wachten."

De titel kan Feyenoord na de overwinning in de Johan Cruijff ArenA bijna niet meer ontgaan. De voorsprong op Ajax bedraagt zes punten, terwijl de Rotterdammers ook nog een veel eenvoudiger programma hebben. AZ en PSV staan acht punten achter en treffen in het restant van de competitie ook meer zware tegenstanders dan dat Feyenoord dat doet. Na de komende interlandperiode speelt Feyenoord een uitwedstrijd bij Sparta Rotterdam en krijgt het een week later RKC Waalwijk op bezoek in De Kuip.