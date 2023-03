AZ komt drie maanden na mondeling akkoord pas met definitieve bevestiging

Woensdag, 22 maart 2023 om 12:20 • Davey de Laat • Laatste update: 12:24

Pascal Jansen heeft zijn contract verlengd bij AZ. Dat maakt de Alkmaarse club bekend via de officiële kanalen. De 49-jarige hoofdtrainer tekent bij tot medio 2025. De huidige verbintenis van Jansen in het AFAS Stadion liep na dit seizoen af. Hij begon in 2018 als assistent-coach bij AZ en is hoofdcoach sinds het ontslag van Arne Slot in december 2020.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie in januari werd al duidelijk dat AZ en Jansen een mondeling akkoord hadden bereikt over een nieuwe verbintenis. "Vanmorgen zijn we gaan zitten en eigenlijk waren we er vrij snel uit", verklaarde de trainer toen. "Ik voel me hier zeer gewaardeerd en ik heb een prachtige spelersgroep. Wat wil een trainer nog meer?” Drie maanden later is het dus van een definitieve verlenging gekomen.

Jansen maakt momenteel een prima seizoen door met AZ. De Alkmaarders staan in de kwartfinale van de Conference League, waarin het Anderlecht zal treffen. De huidige nummer vier van de Eredivisie schakelde in de vorige ronde het Lazio van Maurzio Sarri uit dankzij twee overwinningen (1-2 in Rome, 2-1 in Alkmaar) en hoefde geen tussenronde te spelen, omdat het de groepsfase winnend afsloot.

De AZ-trainer werkte in het verleden onder meer bij Vitesse, Sparta Rotterdam en PSV, voordat hij in 2018 in Alkmaar neerstreek. Bij de Eindhovense club werd hij vorig jaar genoemd als mogelijke opvolger van Roger Schmidt. Het bestuur van PSV koos uiteindelijk niet voor Jansen, want Ruud van Nistelrooij kreeg de voorkeur in het Philips Stadion. De verlenging van Jansen maakt duidelijk dat AZ de ingezette koers door wil zetten, want hoofd opleidingen Paul Brandenburg tekende onlangs ook al bij.