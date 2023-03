PSV mag hopen: ‘Als het aan mij ligt, blijf ik zeker nog een seizoen hier’

Woensdag, 22 maart 2023 om 08:23 • Jordi Tomasowa

Fábio Silva hoopt op een langer verblijf bij PSV. De twintigjarige spits werd tijdens de winterse transferwindow door Wolverhampton Wanderers verhuurd aan de Eindhovenaren. Silva heeft het naar zin bij PSV, hetgeen onder meer komt door trainer Ruud van Nistelrooij.

Silva speelde tijdens de eerste seizoenshelft op huurbasis voor RSC Anderlecht, maar kon de kans om met Van Nistelrooij bij PSV te werken niet laten schieten. “Dat was een hele belangrijke reden voor mij om naar PSV te gaan”, zegt Silva tegenover Voetbal International. “Ook om de club, want ik ben ambitieus. PSV is een topclub, we spelen om de titel en we kunnen de beker nog winnen. Maar voor mij als spits is het natuurlijk fantastisch om met Van Nistelrooij te werken. Hij was een van de beste spitsen ter wereld. Dus probeer ik al zijn kennis op te zuigen.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

PSV hoopt dat Silva volgend seizoen nog steeds in het Philips Stadion te bewonderen is en de Portugees zelf wil ook niets liever dan in Eindhoven blijven. Het is echter nog de vraag of the Wolves hieraan willen meewerken. “Het is niet altijd aan mij”, geeft Silva aan. "Bovendien moet mijn focus eerst volledig liggen op de titelrace en het bekertoernooi. We kunnen het seizoen nog heel goed eindigen. En daarna zien we wel wat er gebeurt. Maar als het aan mij ligt, blijf ik zeker nog een seizoen hier omdat ik denk dat dit goed is voor mijn ontwikkeling.”

Silva toont tot slot aan ambitieus te zijn. ‘Ik wil een van de beste aanvallers ter wereld worden. Dat is mijn ambitie. Dé nummer negen van Portugal. Collectief prijzen winnen met grote clubs. Als ik met grote teams succesvol ben, komt het ook individueel naar me toe. We zullen gaan zien of dit alles me lukt. Ik wijd nu in elk geval mijn hele leven aan het voetbal. Op en buiten het veld doe ik er alles aan mijn ambities te realiseren. En voor nu begint dat hier bij PSV.”