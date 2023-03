Status Weghorst bij Oranje groeit: ‘Het is de eerste keer dat ik dat hoor’

Dinsdag, 21 maart 2023 om 18:12 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:19

Na het stoppen van Luuk de Jong en Vincent Janssen bij het Nederlands elftal is de kans op speeltijd voor Wout Weghorst toegenomen. Bondscoach Ronald Koeman kondigde maandag al aan dat de spits van Manchester United niet langer geldt als 'Plan B'. Dankzij het wegvallen van twee concurrenten en zijn toegenomen status lonkt een basisplaats voor Weghorst. "Dat het mijn kansen op speeltijd vergroot, is duidelijk", vertelt de aanvaller in gesprek met Vandaag Inside.

Vlak na de aankondiging van De Jong om te stoppen bij Oranje, liet ook Janssen weten zich niet meer beschikbaar te stellen voor de nationale ploeg. "Uiteindelijk is het een keuze die ieder voor zich maakt", stelt Weghorst in gesprek met verslaggeefster Noa Vahle van Vandaag Inside. "Dat het mijn kansen op speeltijd vergroot, is duidelijk. Ik moet eerlijk zeggen dat dat niet het eerste is waar je dan op die manier aan denkt. Ik had wel het gevoel dat ik erbij zou zijn en dat ik m'n waarde heb voor het team. Dat verandert dan niet zo veel, maar goed, het is logisch dat mijn kans op speeltijd alleen maar groter geworden is."

Naast het afzwaaien van De Jong en Janssen heeft Weghorst zich het afgelopen half jaar bovendien extra in de kijker gespeeld. De spits zorgde er in de kwartfinale van het afgelopen WK met een miraculeuze dubbelslag voor dat Oranje een 2-0 achterstand tegen Argentinië goedmaakte. Na strafschoppen ging het vervolgens alsnog mis tegen de latere wereldkampioen. Weghorst speelde zich in de kijker en trok naar Manchester United, waar hij onder manager Erik ten Hag is verzekerd van een basisplaats.

Koeman hield maandag een persconferentie en gaf toen uitleg over zijn keuzes. De keuzeheer gaf in zijn eerdere periode als bondscoach vaak de voorkeur aan De Jong als pinchhitter. "Ik vond Luuk een betere pinchhitter", legde Koeman uit. "Maar Wout heeft zich dusdanig ontwikkeld, dat hij een serieuze optie is." Weghorst reageert lachend op de woorden van de bondscoach. "Ik heb het gehoord. Het is nieuw en de eerste keer dat ik bij het Nederlands elftal binnenkom en dat ik dat hoor. Dat is fijn."