Koeman haakt in op Noppert en Bijlow en lijkt zijn voorkeur uit te spreken

Maandag, 20 maart 2023 om 17:08 • Laatste update: 18:25

Andries Noppert lijkt momenteel de voorkeur te hebben boven Justin Bijlow in het keepersbestand van het Nederlands elftal. Dat liet bondscoach Ronald Koeman doorschemeren tijdens de persconferentie van het Nederlands elftal op de KNVB Campus in Zeist. De 59-jarige keuzeheer bepaalt samen met keeperstrainer Patrick Lodewijks welke doelmannen geselecteerd worden. Hoewel Noppert en Bijlow geblesseerd zijn, zijn ze absoluut in beeld volgens Koeman. “Zeker Noppert, gezien zijn WK.”

Noppert worstelt momenteel met een vervelende buik/liesblessure. Sc Heerenveen-trainer Kees van Wonderen meldde vorige maand nog dat de boomlange sluitpost voorlopig nog niet terugkeert onder de lat bij de Friezen. Feyenoord-doelman Bijlow liep in februari een blessure aan zijn pols op. De Rotterdammers hopen na de interlandbreak weer over de Rotterdammer te kunnen beschikken. Noppert staat momenteel op vijf interlands voor Nederland, Bijlow keepte er zes.

Koeman wil de komende tijd duidelijkheid scheppen over zijn beoogde eerste doelman in Oranje. “Ik denk dat dat zeer belangrijk is.” De momenteel geblesseerde keepers zijn nog altijd in beeld. “Noppert en Bijlow waren natuurlijk absoluut in beeld. Zeker Noppert, gezien zijn WK, maar hij is geblesseerd. Dan schakel je door en kies je voor iemand anders.” Tijdens de wedstrijden tegen Frankrijk en Gibraltar zal Koeman een keuze maken uit drie doelmannen. Mark Flekken (SC Freiburg), Jasper Cillessen (NEC Nijmegen) en Bart Verbruggen (RSC Anderlecht) zijn opgeroepen voor de EK-kwalificatieduels.

Cillessen denkt dat hij er goed op staat bij Koeman, zo zei hij vrijdag in gesprek met de Gelderlander. “Ik heb het geluk dat deze bondscoach veel vertrouwen in mij heeft. Wat dat betekent voor mijn speeltijd, zullen we volgende week wel zien. Mark ken ik goed, omdat we samen al eerder bij Oranje zaten en Bart heb ik ook al een paar keer gesproken, omdat we dezelfde handschoenensponsor hebben. Hij doet het fantastisch bij Anderlecht. Ik weet dat ik zelf ook goed bezig ben dit seizoen, maar het is wat de bondscoach wil.” Cillessen keepte van alle genoemde namen veruit de meeste interlands: maar liefst 63 stuks.