Koeman laat zich uit over spitsenprobleem Oranje en beoogde rol voor Weghorst

Maandag, 20 maart 2023 om 16:38 • Wessel Antes • Laatste update: 16:43

Ronald Koeman ziet in Wout Weghorst geen Plan B. Dat zegt de bondscoach van het Nederlands Elftal maandagmiddag tijdens de persconferentie op de KNVB Campus in Zeist. Volgens de keuzeheer is de dertigjarige spits van Manchester United een serieuze optie voor de spitspositie in Oranje. Koeman geeft daarnaast aan dat het selecteren van Ajax-spits Brian Brobbey laat zien dat de opties voorin momenteel mager zijn.

Koeman wil nog niet verklappen wie tijdens de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Frankrijk en Gibraltar als spits start. “Binnen deze selectie kunnen daar een aantal jongens prima spelen”, aldus de bondscoach, die de selectie van Brobbey duidt. “De selectie van Brobbey geeft aan dat we niet heel veel mogelijkheden hebben. Je selecteert een jongen die geen basisspeler is bij Ajax, maar wel iemand met toekomst.”

De Ajacied staat dus nog wel boven Toulouse-spits Thijs Dallinga in de pikorde. “Natuurlijk hebben wij ook de jongens in Frankrijk gevolgd, maar ik heb de keuze gemaakt voor Brobbey omdat ik hem tien dagen wil zien. Ik denk nog steeds dat hij uiteindelijk beter wordt.” Weghorst, die bij United onder manager Erik ten Hag een vaste basisspeler is, lijkt een serieuze optie te zijn als eerste spits tegen Frankrijk.

“Hij is absoluut geen Plan B”, zegt Koeman over de beoogde rol voor Weghorst. “Dat was in mijn eerste periode een reden om te kiezen voor Luuk de Jong en niet voor Wout. Ik vond Luuk een betere pinchhitter, maar Wout heeft zich dusdanig ontwikkeld dat hij een serieuze optie is voor de basis.” Weghorst debuteerde onder Koeman in het Nederlands elftal, in maart 2018. Nu zou hij voor het eerst in zijn interlandcarrière de vaste spits van Oranje kunnen worden. Tot dusver staat de aanvalsleider op negentien interlands, waarin hij vijf keer trefzeker was.

Wegvallen opties

Eerder werd al bekend dat spitsen Luuk de Jong (32 jaar) en Vincent Janssen (28 jaar) zich niet meer beschikbaar stellen voor het Nederlands elftal. In Zeist sprak Koeman dan ook over het wegvallen van deze twee opties. “Luuk de Jong is een ander geval dan Vincent Janssen, want je praat over een leeftijdsverschil. Dat zijn keuzes die zij maken en dat respecteer ik. Ik heb altijd gezegd: het is graag of niet. Als je komt, moet je trots zijn dat je geselecteerd bent en dat ook uitstralen. Als dat om wat voor reden dan ook niet het geval is, moet je thuisblijven.”