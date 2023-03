Koeman roept twee vervangers op voor afgehaakte De Jong en Bergwijn

Maandag, 20 maart 2023 om 15:26 • Guy Habets • Laatste update: 16:44

Frenkie de Jong kan de komende twee weken niet in actie komen. Dat bevestigt de KNVB na berichtgeving van De Telegraaf. De middenvelder van Barcelona is tijdens el Clásico tegen Real Madrid (2-1 voor de Catalanen) licht geblesseerd geraakt en moet een tijdje rust houden. Dat betekent dat De Jong de komende EK-kwalificatiewedstrijden van Oranje zal moeten overslaan.

Barcelona won de titanenstrijd van Real en zette daarmee een grote stap richting de landstitel in Spanje. De Jong kwam echter niet ongeschonden uit de strijd en liet voor de zekerheid een MRI-scan van zijn bovenbeen maken. Daaruit bleek dat de spelmaker uit Arkel twee weken rust moest houden en dat betekent dat de interlands van het Nederlands elftal tegen Frankrijk en Gibraltar te vroeg komen. Uit een persbericht van de KNVB blijkt dat Koeman heeft gekozen voor Joey Veerman van PSV als vervanger.

Er wordt ook een vervanger opgeroepen voor de eveneens afgehaakte Steven Bergwijn. De aanvaller heeft een knieblessure opgelopen tijdens de met 2-3 verloren Klassieker tegen Feyenoord en zal de komende interlandperiode rust houden. Donyell Malen zal de plaats van Bergwijn in de selectie overnemen en dat is opvallend, want de aanvaller van Borussia Dortmund zat niet in de voorselectie. Noa Lang maakte wel deel uit van die groep spelers, maar wordt nu gepasseerd.

Nederland opent de EK-kwalificatiecyclus met een uitwedstrijd tegen Frankrijk op 24 maart. Drie dagen later komt Gibraltar op bezoek in De Kuip. In een poule waar verder ook nog Ierland en Griekenland in zitten, moet Oranje bij de eerste twee eindigen om zich rechtstreeks te plaatsen voor het EK van 2024. Derde worden betekent dat er play-offs gespeeld moeten worden om het eindtoernooi in Duitsland nog te kunnen halen. In juni komt het Nederlands elftal ook nog in actie in het finaletoernooi van de Nations League.