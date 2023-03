Dit is waarom Feyenoord de schaal eigenlijk al in de ArenA moest krijgen

Maandag, 20 maart 2023 om 15:00 • Laatste update: 14:28

De Eredivisie levert al sinds jaar en dag gespreksstof op in Nederland. Vooral de topclubs houden de gemoederen van miljoenen mensen vaak bezig. Voetbalzone houdt vanaf de eerste speelronde in 2023 de verrichtingen van Ajax, PSV en Feyenoord ook vanuit statistisch oogpunt in de gaten. Wat gaat er goed en wat moet er beter? In samenwerking met Opta is dit speelronde 26 in cijfers.

De speelronde stond volledig in het teken van de kraker tussen Ajax en Feyenoord in de Johan Cruijff ArenA. In Amsterdam was men ervan overtuigd dat de plaatselijke trots op zondag om 16.30 uur koploper van de Eredivisie zou zijn, maar niets was minder waar. De Club van Zuid won voor het eerst sinds achttien jaar weer eens in de hoofdstad (2-3) en kan de titel eigenlijk niet meer ontgaan, zeker niet nadat PSV en AZ ook punten lieten liggen. De wijze waarop Feyenoord in de ArenA voor de overwinning speelde, terwijl een gelijkspel ook een prima resultaat was geweest, bewijst wel dat het kampioenschap een terechte beloning voor een geweldig seizoen gaat zijn.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het leek alsof Feyenoord een achterstand op de ranglijst goed moest maken

Wie geen idee had van de ranglijst en de verhoudingen in de Eredivisie, zal in de openingsfase van de eerste helft en tijdens de gehele tweede helft misschien gedacht hebben dat Feyenoord de jager en Ajax de prooi was. De Rotterdammers maakten vaak de indruk dat ze de titel het liefst al in de Johan Cruijff ArenA veilig wilden stellen en dat bewees de vroege goal van Santiago Giménez wel. Het was de snelste goal van Feyenoord op bezoek bij Ajax in bijna 65 (!) jaar, en dat terwijl de koploper ook genoegen had kunnen nemen met een gelijkspel. Die instelling viel echter pas in de slotfase te bespeuren, niet toevallig de periode waarin alsnog het verschil werd gemaakt.

Het overwicht van de Rotterdammers uit zich vooral in de cijfers van de persoonlijke duels. Ajax won maar 44,7 procent van alle persoonlijke duels en dat is het laagste aantal voor de regerend landskampioen sinds januari 2021, toen het ook tegen Feyenoord speelde. De Stadionclub dwong de overwinning simpelweg af door het meer te willen en die drie punten gaan cruciaal zijn in de titelrace. Volgens de Opta Predictor maakt Feyenoord nu 91 procent kans heeft om kampioen te worden, terwijl Ajax nog maar vijf procent kans heeft op een landstitel. Dat gaat de formatie van Arne Slot dus nooit meer weggeven. ‘Give the cup to them today’, zouden we haast willen zeggen.

PSV is middenmoter als alleen uitwedstrijden voor de stand zouden tellen

Ruud van Nistelrooij moet er toch gek van worden. Elke keer als PSV een dipje te boven lijkt, volgt er weer een wedstrijd met teleurstellend spel en bijbehorend resultaat. Ook in Arnhem was het weer raak: de Eindhovenaren speelden met 1-1 gelijk en waren vooral ongelofelijk slordig in balbezit. Uitgespeelde aanvallen waren nauwelijks te zien en het was niet meer dan logisch dat de enige goal van PSV gemaakt werd uit een snelle counter. Genoeg voor een zege was de goal van Xavi Simons niet en daarmee steeg het aantal verloren punten in uitwedstrijden naar twintig. Als de ranglijst alleen opgemaakt zou worden uit uitwedstrijden, stond PSV zesde met negentien punten uit dertien wedstrijden.

Uitgelicht: een recordmiddag voor Excelsior

In de schaduw van de Klassieker en het feest in het zuiden van Rotterdam viel er ook in Kralingen wat te vieren. Excelsior won immers met 4-1 van Cambuur en maakte vooral in de eerste helft gehakt van de hekkensluiter uit Leeuwarden. Na negentien minuten en 24 seconden stond het 3-0 op Woudestein en dat is de snelste voorsprong met drie doelpunten die Excelsior ooit neerzette in Eredivisie-verband. Daarnaast boekten de Rotterdammers de grootste competitiezege sinds zes jaar en lukte het voor het eerst in dertien jaar om in één seizoen twee keer van Cambuur te winnen. Het belangrijkste is echter dat Excelsior nu vijftiende staat en door de zege de degradatiezone in elk geval voor even achter zich laat.