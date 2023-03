Juventus houdt stand bij Internazionale en wint dankzij fraaie knal Kostic

Zondag, 19 maart 2023 om 22:48 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:04

Juventus heeft de Derby d'Italia op haar naam geschreven. De ploeg van Massimiliano Allegri won dankzij een treffer van Filip Kostic met 0-1 van Internazionale. De Milanezen waren lang de bovenliggende partij, maar wisten enkele grote kansen niet te benutten. Juventus hield stand en stijgt door de zege naar de zevende plaats. La Vecchia Signora, die eerder dit seizoen vijftien punten aftrek kreeg, staat nu slechts vier punten achter nummer zes Atalanta. Nummer drie Inter verliest net als AC Milan en AS Roma, waardoor Lazio de winnaar van het weekend is.

Bij Inter kreeg Stefan de Vrij voor het eerst sinds 26 februari een basisplaats toebedeeld. De Oranje-international stond in de defensie naast Matteo Darmian en Francesco Acerbi. André Onana stond onder de lat. Denzel Dumfries stond rechts op het middenveld geposteerd, terwijl Romelu Lukaku in de spits de voorkeur kreeg boven de vrijdag 37 geworden Edin Dzeko. Lautaro Martínez stond naast de Belg in de aanval. Juventus opteerde voor een op papier behoudende 3-5-1-1-formatie. Kostic (links) en Mattia De Sciglio (rechts) moesten de zijkanten bestrijken. Dusan Vlahovic was de spits van dienst. De Serviër scoorde donderdag in de Europa League bij SC Freiburg (0-2), waarmee hij een einde maakte aan een doelpuntendroogte sinds 16 februari. Onder meer Ángel Di María en Federico Chiesa begonnen op de bank.

???? ???????????????????? ???????? ???? De bezoekers komen op voorsprong in de Derby d'Italia ?????? Doelpuntenmaker is Filip Kostic ? Inter - Juve: 0-1 ??#ZiggoSport #SerieA #InterJuve pic.twitter.com/yWTvfazbkA — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 19, 2023

Nicolò Barella zorgde voor het eerste gevaar van de wedstrijd. De middenvelder zag zijn inzet gekeerd worden door Wojciech Szczesny. Inter zette door en kreeg na ruim een kwartier de grootste kans van het duel. Een zeer fraaie dubbele combinatie tussen Lukaku en Barella leidde tot een schietkans voor laatstgenoemde, die wederom stuitte op de uitgekomen Szczesny. Het bleek een dure misser, want aan de andere kant schoot Kostic wel raak. De Serviër werd volledig vrijgelaten door Dumfries en vond de verre hoek met een laag schot: 0-1. Ondanks vermeende handsballen van Vlahovic en Adrien Rabiot in de aanloop naar de treffer bleef scheidsrechter Daniele Chiffi bij zijn beslissing. Beide ploegen werden in het restant van de eerste helft niet heel gevaarlijk meer.

Vlak na rust kreeg Inter wel weer een goede kans. Marcelo Brozovic ontving de bal in kansrijke positie, maar de Kroaat zag zijn schot over het doel van Juventus vliegen. Een goede interceptie van De Vrij leidde een tegenaanval van Inter in. Hakan Çalhanoglu werd bereikt en leek op randje zestien uit te kunnen halen, maar hij verspeelde de bal omdat zijn eerste aanname matig was. Een kwartier voor tijd werd een gevaarlijke voorzet van Dumfries onschadelijk gemaakt, waarna Kostic zijn inzet aan de andere kant net naast zag gaan. Ook Manuel Locatelli was dicht bij de 0-2, maar hij kreeg de bal net niet voor zijn voeten door een uiterste ingreep van Onana. Inter drong nog wel aan, maar gescoord zou er niet meer worden. Na het laatste fluitsignaal kregen Danilo D'Ambrosio en Leandro Paredes nog rood wegens een opstootje.