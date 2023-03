Slot vreest het ergste en haalt mokkende Hartman heel snel naar de kant

Zondag, 19 maart 2023 om 15:33 • Rian Rosendaal

Het is voor Quilindschy Hartman een Klassieker om snel te vergeten. De linksback, die na ziekte weer terugkeerde in de basisopstelling van Feyenoord, werd zondag tegen Ajax al na 24 (!) minuten gewisseld door trainer Arne Slot. Hartman werd vervangen door Marcos López aan de linkerkant van de Feyenoord-defensie. De koploper stond al na vijf minuten met 0-1 voor, maar ging de rust in met een 2-1 achterstand.

De start van Hartman was nog veelbelovend: de vleugelverdediger gaf in de vijfde minuut vanaf links voor op Santiago Giménez, die van dichtbij de 0-1 aantekende. Een minuut later echter trok arbiter Danny Makkelie geel voor Hartman na een stevige overtreding op Steven Bergwijn. De Johan Cruijff ArenA schreeuwde om een tweede gele, en dus een rode kaart, voor de Feyenoorder na een harde tackle op Mohammed Kudus, zijn directe tegenstander. Makkelie hield de kaarten op zak, al gaf hij Hartman wel zijn laatste waarschuwing.

Arne Slot neemt geen risico met Quilindschy Hartman; de verdediger wordt al vroeg met geel gewisseld ????#ajafey pic.twitter.com/MzDG01zC72 — ESPN NL (@ESPNnl) March 19, 2023

Slot vreesde het ergste en maande López om snel aan zijn warming-up te beginnen. Enkele minuten later loste de linksback uit Peru de ongelukkig spelende Hartman af, die zichtbaar ontevreden op de reservebank ging zitten. Ajax had de stand op dat moment al gelijkgetrokken dankzij Edson Álvarez. Dusan Tadic tekende acht minuten voor het rustsignaal voor de 2-1 voorsprong van de Amsterdammers.

"Een tweede gele kaart had ik in deze fase te snel gevonden, dus is het goed opgelost door Danny Makkelie", verwijst Marciano Vink bij ESPN naar het feit dat Hartman mocht blijven staan na de overtreding op Kudus. "Een niet ervaren scheidsrechter had misschien via het boekje gefloten en boem geel gegeven", vult Karim El Ahmadi aan. "Maar ik vind het ook goed, hij (Makkelie, red.) leest de wedstrijd ook goed."