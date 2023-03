Van Gangelen komt vlak voor Klassieker met heugelijk Feyenoord-nieuws

Zondag, 19 maart 2023 om 15:15 • Tom Rofekamp

Justin Bijlow gaat vanaf komende week weer volledig meetrainen bij Feyenoord. Dat heeft de geblesseerde goalie van de Rotterdammers vlak voor De Klassieker aan ESPN-verslaggever Jan Joost van Gangelen verteld. Bijlow ontbreekt al sinds begin februari vanwege een polsbreuk en wordt sindsdien vervangen door Timon Wellenreuther.

Toen Van Gangelen voorafgaand aan De Klassieker het veld van de Johan Cruijff ArenA betrad, geloofde hij zijn ogen niet. "Ik dacht: hè? Justin Bijlow in trainingspak, het zal toch niet zo zijn?", vertelt hij. Van Gangelen besloot daarop poolshoogte te nemen bij Bijlow en vergaarde al snel meer informatie. "Hij zei dat het goed met hem gaat, dat zijn brace eraf is en dat hij de komende week weer voor het eerst ballen gaat vangen en tegenhouden op de training."

Bijlow ontbrak begin februari ineens in de wedstrijdselectie bij Feyenoord, toen het moest aantreden in de topper tegen PSV. De vrijdag daarvoor had hij nog 'gewoon' getraind. Wellenreuther verving zijn collega onder de lat en toonde zich sindsdien een waardig tweede keus. De huurling van Anderlecht kreeg er in de tien duels die hij speelde in totaal dertien om de oren. Twee keer hield hij de nul.

De terugkeer van Bijlow komt te vroeg voor aankomende interlandperiode. De 25-jarige sluitpost zat afgelopen WK nog bij de definitieve selectie van Oranje-bondscoach Louis van Gaal. Opvolger Ronald Koeman kiest voor de EK-kwalificatieduels met Frankrijk (24 maart) en Gibraltar (27 maart) voor Jasper Cillessen (NEC), Mark Flekken (SC Freiburg) en Bart Verbruggen (Anderlecht) als zijn drie keepers. Andries Noppert, eerste doelman tijdens het WK, is net als Bijlow nog niet fit genoeg.