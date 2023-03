Andries Noppert krijgt lachers op de hand met verwijzing naar Superman

Zondag, 19 maart 2023 om 12:53 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:59

Een opvallende foto zondag tijdens de derby van het noorden tussen FC Groningen en sc Heerenveen. De geblesseerde Andries Noppert zit op de tribune met opvallend telefoonhoesje. "Je ziet het goed: Andries Noppert met een hoesje van zichzelf als Superman", schrijft ESPN met daarbij een lachende emoji. De boomlange doelman is geblesseerd en moet de kraker dus vanaf de tribune aanschouwen. Xavier Mous neemt zijn plaats in onder de lat bij Heerenveen.