Cristiano Ronaldo laat zich zien met rake vrije trap en prachtige geste

Zaterdag, 18 maart 2023 om 23:35 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:56

Cristiano Ronaldo heeft zich zaterdag onderscheiden bij Al-Nassr. De Portugees scoorde uit een vrije trap en gunde bovendien een cruciale strafschop aan Anderson Talisca, die na het benutten daarvan slechts één doelpunt achter de leider van het topscorersklassement van de Saudische Premier League staat. Door de 2-1 overwinning op Abha Club komt nummer twee Al-Nassr op één punt van koploper Al-Ittihad te staan.

Abha dacht op voorsprong te komen via Amine Atouchi, die van dichtbij een rebound uit een vrije trap in het doel werkte. De Marokkaan bleek echter buitenspel te hebben gestaan: doelpunt afgekeurd. Ook Abdulfattah Adam leek op weg naar de 0-1, maar zijn schot was veel te zacht. Ronaldo claimde aan de andere kant tevergeefs een strafschop, nadat een verdediger hem onderuithaalde. Adam schoot even later wel raak voor Abha. De aanvaller ontving de bal aan de rechterkant van de zestien en vond de korte hoek met een hard en hoog schot: 0-1. Onder meer Ronaldo werd voor rust nog veelvuldig gezocht, maar tot doelpunten leidde het niet.

Na rust werd Talisca tot tweemaal toe gevaarlijk. Eerst stuitte hij op doelman Devis Epassy, die even later een fraaie omhaal van Talisca rakelings naast zag gaan. De aanvaller tikte zijn volgende kans tegen Epassy aan. Al-Nassr leek af te steven op puntenverlies, maar een kwartier voor tijd kreeg de thuisploeg een vrije trap. Ronaldo ging achter de bal staan en vond de korte hoek met een feilloze trap door de muur: 1-1. Na de tweede gele kaart voor Abha-speler Zakaria Al Sudani wist Al-Nassr even later alsnog te winnen. Atouchi beging een overtreding in de zestien en Ronaldo liet Talisca de cruciale strafschop nemen. De Braziliaan schoot in minuut 86 raak en staat daardoor op veertien treffers, één minder dan topscorer Abderrazak Hamdallah van Al-Ittihad. Ronaldo liet het netje negen keer bollen.