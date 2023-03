Vader Messi is ‘fake news’ over zijn zoon helemaal zat en haalt keihard uit

Vrijdag, 17 maart 2023 om 23:03 • Sam Vreeswijk

Jorge Messi, de vader en zaakwaarnemer van Lionel Messi, is helemaal klaar met alle geruchten over de toekomst van zijn zoon. Via een Story op Instagram, waarin hij verschillende geruchten laat zien die de afgelopen periode naar buiten zijn gebracht, haalt hij hard uit naar de media. “Wanneer houden jullie op met liegen?”

De afgelopen tijd werden er verschillende geruchten naar buiten gebracht over de toekomst van de 35-jarige superster van Paris Saint-Germain. Zo zou Messi dinsdag de training voortijdig hebben verlaten vanwege problemen met trainer Christophe Galtier, zou PSG het niet eens zijn met Messi’s voorwaarden voor het verlengen van zijn contract én zou Messi een salaris van 600 miljoen euro verwachten bij een eventuele overstap naar Al Hilal.

Jorge Messi denies three stories:



?? Leo leaving Tuesday session due to problems with Galtier;

?? PSG not open to accept Messi’s conditions to sign new deal;

?? Messi asking for €600m salary to Al Hilal.



“Fake news — don’t trust them, we will not accept lies anymore”. pic.twitter.com/RVMNZ3yW65 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 17, 2023

Messi senior laat vrijdagavond blijken woedend te zijn vanwege die geruchten. “Pas op: fake news!”, schrijft hij onder meer op zijn Instagram. Daaronder is een aantal screenshots te zien van geruchten over Messi, gevolgd door de door Jorge Messi geschreven tekst: “Wanneer houden jullie op met liegen? Waar is het bewijs? Ohhh, alles klopt niet. Hoe hard er ook wordt geroepen, geloof het niet. We zullen fake news niet meer tolereren.”

Messi ligt in Parijs nog vast tot komende zomer en het is nog niet bekend of hij zijn contract gaat verlengen. Vorige week werd de wereldkampioen met PSG nog uitgeschakeld in de achtste finale van de Champions League door Bayern München. In de Ligue 1, waarin Messi dit seizoen tot dusver dertien keer scoorde, gaat het de Parijzenaren een stuk beter af: ze hebben tien punten voorsprong op nummer twee Olympique Marseille.