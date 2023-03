Sevilla-keeper Dmitrovic wordt opnieuw belaagd door fan en heeft hoofdwond

Donderdag, 16 maart 2023 om 21:54 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:08

Marko Dmitrovic is in de Europa League opnieuw belaagd door een supporter van de tegenstander. De doelman van Sevilla, die in het Philips Stadion tegen PSV veldbestormer Delano K. van zich afhield, werd donderdag getroffen door een voorwerp uit het publiek van Fenerbahçe. Dmitrovic moest medisch behandeld worden en kreeg een verband, waarna de Serviër de wedstrijd kon uitspelen.

Het incident in Istanbul vond tien minuten na rust plaats. Dmitrovic had vlak daarvoor al last van voorwerpen die vanaf de tribune in het strafschopgebied werden gegooid, waarvan Sevilla-verdediger Alex Telles ook melding maakte bij scheidsrechter Michael Oliver. Fenerbahçe-spelers liepen richting het publiek en maanden de supporters te stoppen met gooien, maar in plaats daarvan gingen ze door. Op dat moment werd Dmitrovic getroffen. De doelman ging op het gras zitten en had een behandeling nodig. Sevilla verloor overigens met 1-0, maar had thuis met 2-0 gewonnen van Fenerbahçe en bekert dus Europees verder.