Klopp gaat met Gakpo en Van Dijk voor remontada in Santiago Bernabéu

Woensdag, 15 maart 2023 om 19:44 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:54

De opstellingen van Real Madrid en Liverpool zijn bekend voor de return in de achtste finale van de Champions League. De Koninklijke verdedigt in het eigen Estadio Santiago Bernabéu een comfortabele 5-2 voorsprong. Bij Liverpool staan Virgil van Dijk en Cody Gakpo in de basis. Ook zijn er basisplaatsen voor James Milner en Diogo Jota. De wedstrijd begint om 21.00 uur en is te zien op RTL 7 en Ziggo Sport.

Real Madrid is na de 2-5 zege op Anfield zeer dicht bij het bereiken van de kwartfinale. De ploeg van Carlo Ancelotti kwam op een 2-0 achterstand, maar herstelde zich knap. Liverpool is sowieso een tegenstander die Real ligt. Van de laatste zes onderlinge ontmoetingen wonnen de Spanjaarden er vijf, waaronder twee finales. Ancelotti moet het stellen zonder David Alaba en Ferland Mendy, terwijl ook Karim Benzema niet okselfris is. De Fransman moest zaterdag het duel met Espanyol (3-1 winst) missen vanwege enkelklachten, maar kan wel starten.

Yossi Benayoun's late header secured a memorable win at the Bernabéu in 2009 ????#RMALIV pic.twitter.com/NHpTrtgEEI — Liverpool FC (@LFC) March 13, 2023

Joe Gomez, Thiago Alcântara en Luis Díaz zijn de afwezigen bij Liverpool, dat een klein wonder nodig heeft om zich te plaatsen. Echter, als er één club is die voor een ommekeer kan zorgen, is het Liverpool. The Reds haalden recent nog gigantisch uit tegen Manchester United (7-0) en ook in Europa hebben ze laten zien een grote uitslag neer te kunnen zetten. Liverpool heeft minimaal drie doelpunten nodig. De laatste keer dat dat lukte was op 26 december vorig jaar. Toen werd Aston Villa met 1-3 aan de kant gezet.

In tegenstelling tot de wedstrijd tegen Bournemouth van afgelopen weekend kiest Jürgen Klopp voor twee nieuwe namen aan de aftrap. Harvey Elliott en Stefan Bajcetic zijn naar de reservebank verdreven. Voor hen spelen Milner en Jota. Laatstgenoemde zal samen met Mohamed Salah, Gakpo en Darwin Nunez voor het gevaar voorin moeten zorgen. Milner en Fabinho zijn de controleurs op het middenveld. Van Dijk, die tegen Bournemouth een slechte beurt maakte, vormt het hart van de defensie met Ibrahima Konaté.

Opstelling Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militão, Rüdiger Nacho; Kroos, Camavinga; Valverde, Modric, Vinícius; Benzema.

Opstelling Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Milner; Gakpo, Salah, Jota; Nunez.