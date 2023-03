Hoe Barcelona de komst van ‘de nieuwe Pedri’ door de handen zag glippen

Dinsdag, 14 maart 2023 om 15:00 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 14:46

Voetbalzone licht in de serie NXGN geregeld jonge spelers uit die het in de toekomst ver kunnen schoppen of die nu al hun sporen verdienen in het (inter)nationale topvoetbal. Deze keer gaat de aandacht uit naar de pas negentienjarige Alberto Moleiro, die vorig seizoen zijn grote doorbraak beleefde bij Las Palmas en deze jaargang als sterkhouder met Pío-píos strijdt om promotie naar LaLiga.

Van David Silva tot Pedri en van Pedro tot Yeremi Pino, de Canarische Eilanden zijn al jarenlang een broeinest van voetbaltalent gebleken. Een aantal van de technisch meest begaafde voetballers van Spanje komt van Tenerife en Gran Canaria en is opgegroeid met straatvoetbal. Pedri is hét gezicht van een nieuwe generatie talenten. Hij groeide op in Tenerife en vertrok daarna naar Las Palmas om zich daar verder te ontwikkelen. Barcelona bereikte in 2019 een akkoord over een transfer van Pedri, al bleef de middenvelder nog wel een jaar op huurbasis op Gran Canaria actief. Pedri debuteerde een jaar later onder Ronald Koeman bij Barça en is inmiddels niet meer weg te denken uit het elftal van Xavi.

Moleiro in actie tijdens het competitieduel met Malaga.

Met Moleiro staat er alweer een volgend talent van de Canarische eilanden klaar die op korte termijn ongetwijfeld de stap naar een Europese topclub gaat maken. De middenvelder wordt wekelijks bewierookt vanwege zijn goede spel in LaLiga 2 met Las Palmas. Dat hij door Spaanse media, gezien zijn snelle opkomst, betiteld wordt als 'de nieuwe Pedri', mag niet heel verrassend worden genoemd.

Moleira werd geboren in Santa Cruz de Tenerife, de hoofdstad van het eiland. Als zoon van een Cubaanse vader en een Canarische moeder, genoot Moleiro het grootste deel van zijn jeugdopleiding bij amateurclub CD Sobradillo. Pas in 2018, toen hij vijftien jaar oud was, werd hij opgepikt door Las Palmas. Iets meer dan een jaar later maakte hij zijn debuut voor de beloftenploeg van de club, die zijn wedstrijden in de onderste regionen van het Spaanse profvoetbal speelt. Moleiro kwam in het door de coronapandemie verkorte seizoen 2019/20 slechts twee keer uit voor Las Palmas Atlético.

Ook in de volgende jaargang speelde Moleiro slechts twee duels voor de beloftenploeg. In het seizoen 2021/22 kwam zijn potentie echter plots tot uiting toen trainer Pepe Mel hem naar het eerste elftal overhevelde. Moleiro kwam vorig seizoen tot 37 competitiewedstrijden in het shirt van Las Palmas, waarvan 24 keer als basisspeler. “Vanaf de eerste dag dat ik hem zag trainen, besefte ik dat hij iets anders had", vertelde Mel tegenover Mundo Deportivo, kort nadat hij Moleiro zijn debuut had gegund. “Hij was een jochie, maar sindsdien heeft hij in fysiek opzicht flinke stappen gezet.”

Mel stelde Moleiro enkel op als nummer 10, maar na zijn ontslag halverwege het seizoen koos de nieuwe trainer Francisco Javier García Pimienta ervoor om de tiener op de linkervleugel te posteren. Moleiro wist ook in zijn nieuwe rol zijn stempel op de ploeg te drukken en scoorde drie keer in de loop van het seizoen. Las Palmas bereikte uiteindelijk de play-offs en Moleiro maakte zoveel indruk dat hij op de radar van Barcelona kwam te staan. Het bleef niet alleen bij geruchten. De middenvelder gaf zelf toe dat de Catalanen afgelopen zomer een aanbieding hadden gedaan.

Barcelona zou zelfs een principeakkoord hebben bereikt met Las Palmas, maar vanwege de Financial Fair Play-regels ging de overgang uiteindelijk niet door. Moleiro - die sinds kleins af aan al fan is van Barcelona - wist de teleurstelling begin dit seizoen snel van zich af te zetten. Hij kreeg het shirt met rugnummer 10 en zijn trainer García Pimienta gaf hem een meer centrale rol op het middenveld. Tot nog toe was hij in dertig competitieduels goed voor acht assists. Ook speelde Moleiro zijn eerste jeugdinterlands voor Spanje Onder 21.

Wanneer je de voetballer Moleiro aan het werk ziet, kun je soms het gevoel krijgen alsof je naar twee verschillende spelers kijkt, zo uniek zijn z’n kwaliteiten. De jongeling beschikt over een uitstekende balcontrole en is zich als een moderne middenvelder op het veld ten alle tijden bewust van de ruimte om hem heen. Is deze er niet, dan weet hij zichzelf vrij te spelen. Daarnaast beschikt Moleiro ook over de snelheid en het dribbelvermogen van een vleugelaanvaller. Het is een krachtige combinatie, die hem bij wijlen ongrijpbaar maakt, of hij nu meer centraal of op de flank speelt.

Moleiro heeft ook een behoorlijk schot in zijn benen en hoewel hij een goede passer is, kan Moleiro dat aspect van zijn spel nog verbeteren, vooral in de opbouw. Die snelle manier van spelen betekent ook dat hij soms uit positie raakt, omdat hij regelmatig achter de bal aanloopt als hij niet in balbezit is, waardoor hij ruimte achter zich laat voor de tegenstander. Ook op fysiek vlak moet de middenvelder zich natuurlijk nog verder ontwikkelen, al heeft dit gezien zijn jonge leeftijd niet direct de hoogste prioriteit.

Is Moleiro de nieuwe Pedri?

De vergelijking met Pedri is snel gemaakt als zeer talentvolle middenvelder van de Canarische eilanden die zijn sporen heeft verdiend bij Las Palmas. En hoewel er duidelijke overeenkomsten zijn in hun spel, zijn er ook belangrijke verschillen. “Pedri is een speler die het tempo van het spel dicteert en ervoor zorgt dat balbezit niet verloren gaat”, zegt Mel, die beide spelers liet debuteren bij Las Palmas. “Aan de andere kant heb je Moleiro. Hij heeft altijd de blik naar voren gericht en wil de verdediging van de tegenstander opzoeken. Moleiro creëert de kansen, maar Pedri ligt aan de basis van de aanvallende acties.”

Pedri en Moleiro beleefden beiden hun doorbraak bij Las Palmas.

Het lijkt ondenkbaar dat Moleiro volgend seizoen nog onder contract bij Las Palmas zal staan. De belangstelling van Barcelona is niet verdwenen, terwijl Arsenal, Liverpool en Manchester City eerder ook al met de tiener in verband werden gebracht. Het enige obstakel voor een zomerse transfer zou zijn prijskaartje kunnen zijn. Moleiro tekende in juli vorig jaar een nieuwe vierjarige overeenkomst. De bijbehorende ontsnappingsclausule bedraagt dertig miljoen euro. Zijn prijskaartje kan echter nog fors stijgen, want als Las Palmas er daadwerkelijk in slaagt om naar LaLiga te promoveren, wordt dat bedrag verdubbeld naar zestig miljoen. Na 31 speelrondes staat de ploeg van García Pimienta tweede in LaLiga met drie punten voorsprong op nummer drie Levante.

Miguel Ángel Ramírez, de voorzitter van Las Palmas, suggereerde begin maart dat een overgang naar Barcelona inmiddels een gepasseerd station is. “Ik heb de laatste tijd niemand van Barça gesproken. De laatste ontmoeting was in de zomer met voorzitter Joan Laporta. We hebben het sindsdien nooit meer over een transfer van Moleiro gehad. Op dit moment zijn er zeer vergevorderde gesprekken met andere clubs waar de speler mogelijk heen zou kunnen. Ik ga niet graag op namen in, maar er zijn enkele clubs uit Spanje en Engeland geïnteresseerd.”