Lachende gezichten bij Ajax, maar: ‘Ik kon wel huilen toen dat gebeurde’

Zondag, 12 maart 2023 om 17:26 • Tom Rofekamp

Steven Bergwijn lacht van oor tot oor na de 2-4 zege bij sc Heerenveen. De vleugelspits van Ajax maakte voor het eerst sinds 12 november weer eens een Eredivisie-doelpunt en liet zich sowieso gelden als een van de gevaarlijkste spelers aan Amsterdamse zijde. Bergwijn baalt alleen dat hij even later niet ook zijn tweede maakte. "Ik kon wel huilen toen hij op de paal ging", zegt hij bij ESPN.

Bergwijn zette met een kleine negentien minuten op de klok de 0-3 op het scorebord. De Amsterdammer zette een combinatie op met Dusan Tadic, wipte de bal kunstig over een invliegend tweetal Heerenveen-verdedigers heen en schoot langs Xavier Mous. "Heerlijk", vat Bergwijn het samen. "Het is altijd lekker om te scoren. Ik ben heel blij. Dat wippertje was de enige optie, eigenlijk. Ik wist dat ze een sliding zouden maken. Heerlijk balletje van Dusan ook."

Na een geweldige aanval staat Ajax al op 0-3 ??



"What an attack guys, everyone was involved"



?? ESPN 1#HEEAJA — ESPN NL (@ESPNnl) March 12, 2023

Even later kreeg Bergwijn het publiek opnieuw op de banken. Hij soleerde langs enkele tegenstanders en deed een vlammend schot uiteenspatten op de paal. "Dat was zeker een lekkere actie. Ik kon wel huilen toen hij op de paal ging", aldus Bergwijn, dan nog altijd met een brede glimlach op zijn gezicht.

Tot slot neemt Bergwijn vrees over een eventuele blessure weg. Na 65 minuten werd hij al vervangen door Brian Brobbey en niet veel later werd hij gespot met een bandage rond zijn knie. "Ik ben er zeker bij in De Klassieker", stelt hij de fans gerust. De Klassieker staat voor komend weekend gepland en kan een kantelpunt betekenen in de titelstrijd. Ajax en Feyenoord staan momenteel in punten gelijk, al komen de Rotterdammers later op de dag nog in actie tegen FC Volendam.