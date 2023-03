Eretribune vernietigend over Velázquez na zoveelste woede-uitbarsting

Zaterdag, 11 maart 2023 om 22:03 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 22:11

Julio Velázquez heeft zichzelf zaterdagavond niet van zijn beste kant laten zien. De trainer van Fortuna Sittard liet zijn emoties de vrije loop na de 0-2 van FC Twente. Velázquez ramde meerdere keren met zijn vuist tegen de dug-out, schopte pionnen omver en botvierde zijn woede vervolgens ook nog op geluidsapparatuur.

“Het maakt nu niet meer uit om het daarover te hebben. Ik vind het jammer om de beelden terug te zien”, zei Velázquez voor de camera van ESPN. De aanleiding voor de frustratie van de Spaanse oefenmeester was dat Twente volgens hem een vrije trap te snel nam, waarna Manfred Ugalde kon scoren. “De bal lag niet stil. Ik begrijp het niet. Hoe kan deze goal toegekend zijn? Maar goed, dat is voetbal. We richten ons op de volgende wedstrijd, want het resultaat van vanavond kunnen we niet meer veranderen.”

Twente zou het duel in Sittard dankzij een treffer van Vaclav Cerny en dubbelslag van Ugalde uiteindelijk met 0-3 winnen. In de studio van ESPN werd met de nodige verbazing naar de woede-uitbarsting van Velázquez gekeken. “Hij is een schandvlek voor het trainersgilde. De proleet van het trainerskoorts”, zei Hugo Borst. “Als je trainer bent bij een club als Almere City of Fortuna Sittard, dan weet je dat er heel veel tegenzit. Dan moet je jezelf beheersen.”

Hedwiges Maduro, die zelf zes jaar lang in de Spaanse LaLiga speelde, wist ook niet wat hij zag. “Jullie zeggen wel vaak: ‘Het is een Spanjaard, daarom is hij temperamentvol. Maar in Spanje doen ze dit ook niet, hoor. Je ziet niet zo snel een trainer die tegen de dug-out gaat rossen. Dit gaat wel te ver, vind ik.” Volgens analist Kees Kwakman ging de trainer van Fortuna eveneens over de schreef. “Ik heb hem in het begin weleens beschermd, ook omdat hij niet altijd makkelijk uit zijn woorden kwam met de taal. Maar je hebt ook een bepaalde voorbeeldfunctie als trainer. Als je je zo gedraagt, kun je erop wachten dat een speler van Fortuna straks ook iemand een rotschop geeft.”

Eerdere kritiek van Waterreus

Ronald Waterreus haalde vorige maand nog uit naar Velázquez. De Spaanse trainer van Fortuna Sittard werd tijdens het verloren Eredivisie-duel met RKC Waalwijk (3-1) van het veld gestuurd na herhaaldelijke aanmerkingen op scheidsrechter Bas Nijhuis. Waterreus noemde de Spanjaard onder meer ‘een belediging voor het trainersvak’. "Velázquez is Diego Simeone in de overdrive, maar dan één zonder status”, schreef de oud-doelman in zijn column voor de Limburger. “Velázquez is de opgewonden nar in de Raad van Elf, de Clown Bassie onder de voetbaltrainers. Knettergek, zoals u wilt.”

Velazquez volgde begin september de door Fortuna ontslagen Sjors Ultee op. Onder leiding van de Spaanse oefenmeester werd de weg omhoog ingezet. Dankzij acht zeges en vijf remises uit twintig duels staat Fortuna momenteel op een elfde plaats. Toch verwacht Waterreus niet dat Velázquez nog lang hoofdtrainer in Sittard zal zijn. "In een notendop vertelt dit de aangekondigde ondergang van Velázquez bij Fortuna en straks onherroepelijk ook bij zijn 13e, 14e en 28ste werkgever. Een trainer die zichzelf belangrijker vindt dan zijn club, houdt het nergens lang vol.”