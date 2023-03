Sierhuis blikt terug op Ajax-tijd: ‘De allerbeste waarmee ik samen heb gespeeld’

Woensdag, 8 maart 2023 om 12:12 • Wessel Antes

Kaj Sierhuis voelt zich weer helemaal voetballer. De 24-jarige spits van Stade Reims keerde onlangs na langdurig blessureleed terug op het veld. De in Athene geboren rechtspoot blikt in gesprek met Ajax Showtime terug op een zware periode. Ook vertelt hij over zijn tijd in de jeugd bij Ajax, waarin hij het genoegen had om met Barcelona-middenvelder Frenkie de Jong samen te spelen.

Sierhuis scheurde in februari 2022 zijn kruisband af tijdens een wedstrijd met Heracles Almelo. Hij kijkt terug op een zwaar jaar. “Het was wel pittig. Je dagelijkse routine vervalt gewoon voor een heel jaar. Je bent bijna een heel jaar niet aan het voetballen. Ik heb geprobeerd zoveel mogelijk mijn routine die ik in het voetbal had, dus dagelijkse trainingen, te vervangen door fysiotherapie en op die manier wel dagelijks met mijn vak bezig te zijn.”

Bij Reims moet Sierhuis Folarin Balogun voor zich dulden. De Arsenal-huurling is bezig aan een waanzinnig seizoen en scoorde al zestien keer in 27 officiële wedstrijden. “Het was voor mij lastiger geweest als ik in deze situatie had gezeten terwijl ik fit was. De eerste helft van het seizoen heb ik gemist door mijn blessure. Daarin heeft hij het al enorm goed gedaan. De tweede helft van het seizoen staat voor mij meer in het teken van aansluiten en zoveel mogelijk minuten maken, maar ik had sowieso niet verwacht dat ik in de tweede helft van het seizoen alles zou gaan spelen. Dat was het doel ook helemaal niet. Het doel is om mijn vorm terug te vinden, helemaal terug te komen qua fysiek.”

De concurrentiestrijd met Balogun heeft ook zijn voordelen. “Ik denk dat we elkaar wel beter maken en scherp houden. Hij heeft hele specifieke kwaliteiten en ik denk dat dat misschien precies de kwaliteiten zijn die ik iets minder beschik.” De 21-jarige Engelsman, die in New York werd geboren, keert komende zomer hoogstwaarschijnlijk terug naar Arsenal. Balogun ligt in Londen nog tot medio 2025 vast, maar kent met Gabriel Jesus en Eddie Nketiah twee stevige concurrenten.

Frenkie de Jong

Sierhuis heeft nog regelmatig contact met zijn oud-teamgenoten van Ajax. Met name Zian Flemming en Dani de Wit spreekt hij vaak. Toch heeft één man de meeste indruk gemaakt op de spits. “Ik denk dat ik Frenkie de Jong de allerbeste vind waarmee ik samen heb gespeeld. Als wij elf tegen elf speelden, kwam Frenkie de bal ophalen. Ik moest daar dan druk op zetten, maar dat lukte gewoon nooit. Ik vond dat hij wel echt unieke kwaliteiten had.”