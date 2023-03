Vier Ajacieden in sterrenteam Telegraaf: ‘Dat kan Europese top gaan worden’

Maandag, 6 maart 2023 om 14:40 • Guy Habets

Calvin Bassey heeft volgens Sonny Silooy alles in zich om een topverdediger op Europees niveau te worden. De voormalig rechtsback van Ajax ziet dat Bassey zich goed ontwikkelt in Amsterdam en nam hem maandag op in het Elftal van de Week van De Telegraaf. Silooy nam ook drie andere Ajacieden op in dat team.

Bassey werd zondag na de met 1-0 gewonnen wedstrijd tegen NEC uitgeroepen tot King of the Match, een prijs voor de beste Ajacied van de wedstrijd. Silooy kon zich daar wel in vinden. "Hij heeft bij Ajax nu eindelijk zijn plekje weten te vinden", schrijft de 25-voudig international van Oranje. "Hij weet - dat is hem nu waarschijnlijk wel duidelijk gemaakt - dat hij een bal moet afpakken en inspelen. Dan kan hij één van de betere verdedigers worden van Nederland, laten we daar mee beginnen, maar misschien wel voor de top van Europa."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Hij is centraal natuurlijk veel beter dan aan de linkerkant, waar hij ook speelde toen Ajax niet in de beste periode zat", gaat Silooy verder, die vindt dat het centrum met Jurriën Timber goed op orde is. Ook hij krijgt een pluim. "Hij is de laatste weken weer echt op dreef. Hij eindigde op een gegeven moment op de achterlijn van NEC en dat kan weer, want de restverdediging is inmiddels veel beter geregeld bij Ajax."

In de voorhoede van het Elftal van de Week van De Telegraaf is plaats voor Dusan Tadic, die een compliment krijgt voor zijn assist en volgens Silooy 'altijd aanspeelbaar is en een goed vervolg heeft', en Mohammed Kudus. "Kudus wil altijd de bal hebben en vooral ook nog eens heel hard werken. Hij wil altijd zijn acties maken en die gaan vaak ook goed. Hij wacht op de momenten waarop hij een doelpuntje kan meepikken en dan is hij heel scherp. Dat zag je ook tegen NEC weer."