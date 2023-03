VZ Team van de Week: Sparta hofleverancier en inbreng van alle topclubs

Maandag, 6 maart 2023

Speelronde 24 van de Eredivisie zit erop. De verschillen in de top van de ranglijst veranderden niet, omdat de vier hoogst genoteerde clubs allemaal met 1-0 wonnen. Feyenoord, Ajax, AZ en PSV leveren allemaal één speler af aan het elftal waarvan Sparta Rotterdam hofleverancier is. De Rotterdammers wonnen de stadsderby bij Excelsior met 1-4 en twee Spartanen hebben daardoor het Team van de Week van Voetbalzone gehaald. Dit zijn de uitblinkers van deze week!

De clubs uit de traditionele top drie hadden dit weekend ieder hun eigen goudhaantje. Met zijn eerste doelpunt in de Eredivisie sinds 18 september 2022, toen hij scoorde tegen PSV, redde Oussama Idrissi drie punten voor Feyenoord in de thuiswedstrijd tegen FC Groningen. Ajax mocht ondertussen Mohammed Kudus danken, die met zijn winnende goal tegen NEC (1-0) alweer voor de zesde keer in de laatste zeven wedstrijd betrokken was bij een Amsterdams doelpunt. Het hoogtepunt bij PSV kwam van de voet van Johan Bakayoko, die met zijn treffer tegen RKC Waalwijk de vijfde buitenlandse tiener werd die in een seizoen vijf keer scoorde voor de Eindhovenaren.

Uitgelicht:

Heel vaak komt Bart Vriends niet tot scoren, maar dit weekend was het weer eens raak voor de centrale verdediger. Hij kopte raak uit een hoekschop en het was zeker niet de eerste keer dat Vriends op die manier aan een doelpunt kwam. De mandekker maakte negen van zijn tien doelpunten in de Eredivisie door uit een corner te scoren met het hoofd en dat maakt hem één van de beste koppers van Sparta. Tobias Lauritsen is ook een kopsterke spits om rekening mee te houden. De 25-jarige Noor maakte alweer zijn achtste doelpunt van het seizoen.

De vrijdagavond leverde ook twee spelers voor het Team van de Week van Voetbalzone op. Aan de zijde van Fortuna Sittard was Dimitris Siovas de absolute uitblinker door op bezoek bij FC Utrecht (1-2) de nodige defensieve ingrepen voor zijn rekening te nemen. De Griek won tien van zijn dertien persoonlijke duels (76,9 procent) en dat was het hoogste percentage voor een speler van Fortuna Sittard sinds Siovas zelf aan het einde van het vorige seizoen ruim tachtig procent van zijn duels won op bezoek bij NEC. De statistieken van Sven Mijnans waren ook indrukwekkend. De middenvelder van AZ won de meeste duels van alle spelers (twaalf), creëerde de meeste kansen (drie) en onderschepte de meeste ballen (vijf).

Het VZ Team van de Week: Jasper Cillessen (NEC); Milan van Ewijk (sc Heerenveen), Dimitris Siovas (Fortuna Sittard), Bart Vriends (Sparta Rotterdam); Navarone Foor (SC Cambuur), Sven Mijnans (AZ), Joey Veerman (PSV), Daryl van Mieghem (FC Volendam); Mohammed Kudus (Ajax), Tobias Lauritsen (Sparta), Oussama Idrissi (Feyenoord)