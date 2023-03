Gullit blij met ontwikkeling bij Oranje maar mist één man: ‘Dat vind ik jammer’

Zaterdag, 4 maart 2023 om 10:39 • Wessel Antes • Laatste update: 10:42

Ruud Gullit is tevreden over het feit dat er weer drie Feyenoorders bij de voorselectie van het Nederlands elftal zitten. Dat zei de 66-voudig international van Oranje vrijdagavond te gast in het Voetbal Café op Ziggo Sport. Wel mist Gullit één naam in de voorlopige selectie van bondscoach Ronald Koeman: Jerdy Schouten. Afgelopen woensdag was de Amsterdammer nog lovend over de middenvelder van Bologna in zijn column in De Telegraaf.

Koeman koos in zijn voorselectie voor drie debutanten van koploper Feyenoord: Lutsharel Geertruida, Quilindschy Hartman en Mats Wieffer maken allen deel uit van de 37-koppige selectie. Terecht, zo stelt Gullit. “Ik ben er blij mee. Gelukkig maar. Je weet natuurlijk niet of ze er bij blijven, het is maar een voorselectie, maar het is in ieder geval goed voor die jongens om te weten dat ze in the picture staan.” Gullit zelf heeft ook een verleden in De Kuip. Tussen 1982 en 1985 speelde hij voor Feyenoord, terwijl hij begin deze eeuw ook aan het roer stond als hoofdtrainer van de club.

De uitverkiezing van Wieffer ging wel ten koste van een plek voor Schouten, die woensdag nog kon rekenen op complimenten van Gullit in zijn column. “Eerder heb ik iemand genoemd als Jerdy Schouten van Bologna, die het heel goed doet in Italië.” Schouten debuteerde onder Louis van Gaal in Oranje, maar verdween na zijn eerste interland tegen Wales (1-2 winst) uit beeld. “Van Gaal liet hem vervolgens vallen, hoewel Schouten een assist gaf en de bondscoach tevreden over hem was. Ik kan me voorstellen dat Koeman in hem geïnteresseerd is”, liet Gullit optekenen.

De voormalig middenvelder, die namens AC Milan en Sampdoria in de Serie A speelde, baalt ervan dat Schouten niet op de lijst staat. “Dat vind ik jammer, want hij speelt toch bij een prima ploeg in de Italiaanse competitie. Ik had hem wel verwacht, maar misschien komt dat nog. De bondscoach ziet deze jongens natuurlijk elke week voetballen, en hun ontwikkeling, ik heb wel vertrouwen in Ronald.” De 26-jarige Schouten zal voorlopig in ieder geval nog moeten wachten op zijn volgende interland. Maandagavond komt hij met Bologna weer in actie tegen Torino.