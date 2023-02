Timber benoemt grootste valkuil voor Ajax tijdens bekerduel met De Graafschap

Dinsdag, 28 februari 2023 om 21:21 • Wessel Antes

Jurriën Timber denkt dat Ajax geen makkelijke avond gaat beleven op bezoek bij De Graafschap, zo zegt de 21-jarige verdediger in gesprek met Ajax TV. Donderdagavond gaat de nummer twee van de Eredivisie op bezoek bij de nummer dertien van de Keuken Kampioen Divisie, maar Timber is van mening dat Ajax moet waken voor onderschatting. “Ik heb veel in de Keuken Kampioen Divisie gespeeld en dat is niet makkelijk.”

Timber bekeek onlangs nog beelden van De Graafschap. “Ik heb toevallig laatst de samenvatting gezien van de wedstrijd tegen Jong Ajax, toen Jong Ajax twee keer rood kreeg.” Met negen man ging het beloftenelftal van de Amsterdammers met 3-0 ten onder in Doetinchem. Ook de hoofdmacht kan de borst natmaken, zo denkt Timber. “Het gaat niet makkelijk worden voor ons, ook omdat het een uitwedstrijd is. Verder kan ik nog niet veel zeggen over De Graafschap.”

De veertienvoudig international van het Nederlands Elftal weet wat de grootste valkuil is voor Ajax op De Vijverberg. “Je moet sowieso waken voor onderschatting tegen een Keuken Kampioen Divisie-ploeg. Ik heb veel in de Keuken Kampioen Divisie gespeeld en dat is niet makkelijk. We moeten er volledig gefocust ingaan”, aldus Timber, die opmerkt dat Ajax steeds meer vertrouwen krijgt. “De punten stromen binnen en dat moeten we volhouden. Daardoor komt het vertrouwen terug. In de beker zal het erop of eronder zijn.”

Timber benadrukt dat Ajax de beker als een hoofdprijs ziet. “Nog drie wedstrijden tot we de beker kunnen pakken. Het is een heel belangrijke wedstrijd en zou mooi zijn om een plek in de halve finale te pakken. De beker is gewoon een prijs en elke prijs die we kunnen pakken, willen we pakken.” De wedstrijd tussen De Graafschap en Ajax wordt donderdag om 21.00 uur gespeeld. Bij de thuisploeg zal Ajax-icoon Siem de Jong ontbreken vanwege 'fysieke malheur'.