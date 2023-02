Manchester City hoopt te profiteren van aflopend contract bij Chelsea

Dinsdag, 28 februari 2023 om 15:10 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 16:40

Manchester City heeft zijn pijlen gericht op Mateo Kovacic. Dat meldt The Telegraph. De 28-jarige middenvelder heeft nog een contract tot medio 2024 in Londen, en the Blues willen die verbintenis volgens ESPN niet meer verlengen. Om te voorkomen dat Kovacic volgend jaar zomer transfervrij vertrekt, kan het voor Chelsea daarom interessant zijn om de Kroaat vóór die tijd te verkopen.

Van verschillende Chelsea-spelers verloopt het contract medio 2024. Behalve Kovacic liggen ook onder meer Pierre-Emerick Aubameyang, Mason Mount, Christian Pulisic, Ruben Loftus-Cheek, César Azpilicueta en Thiago Silva tot medio volgend jaar vast op Stamford Bridge. Om te voorkomen dat al die spelers volgend jaar transfervrij de deur uitlopen, zal Chelsea moeten overwegen om een aantal spelers dit jaar al te verkopen. Kovacic is daar dus één van.

Manchester City-manager Josep Guardiola zou zijn gecharmeerd van Kovacic en ziet in de 91-voudig Kroatisch international een relatief goedkope versterking voor het middenveld. The Citizens hadden in 2018 al interesse in Kovacic, die toen nog onder contract stond bij Real Madrid. Uiteindelijk werd de rechtspoot toen door de Madrilenen verhuurd aan Chelsea, waarna hij een jaar later definitief door de Londenaren werd overgenomen.

Tot dusver kwam Kovacic tot 207 officiële duels voor de huidige nummer tien van de Premier League, waarin hij goed was voor vijf goals en veertien assists. Dit seizoen speelde de middenvelder mee in 23 duels in alle competities, waarvan hij vijftien keer in de basis stond. Behalve in Kovacic is City ook geïnteresseerd in Jude Bellingham, al heeft het daarbij wel concurrentie van onder meer Liverpool, Real Madrid en Chelsea. De toekomst van Ilkay Gündogan (interesse van Barcelona), Bernardo Silva en Kalvin Phillips bij de nummer twee van de Premier League is juist onzeker.