Van der Meijde begrijpt Heitinga niet: ‘Waarom begin je niet met hem?’

Maandag, 27 februari 2023 om 21:24 • Rian Rosendaal

Wim Kieft vindt het tekenend voor Ajax dat Calvin Bassey halverwege de uitwedstrijd tegen Vitesse (1-2 winst) in het veld werd gebracht door trainer John Heitinga. Owen Wijndal kreeg de voorkeur op de linksbackpositie, maar desondanks kreeg de Nigeriaans-Engelse verdediger speeltijd in Arnhem. Bij een 1-1 stand kwam Bassey binnen de lijnen voor Steven Berghuis. Dankzij een doelpunt van Edson Álvarez wist Ajax ondanks een achterstand alsnog te winnen van Vitesse.

"Het is tekenend dat ze Bassey moeten terughalen om orde op zaken te stellen", analyseert Kieft maandagavond in Veronica Offside. "Dat geeft dus aan dat ze voetballend niet meer in staat zijn om zo'n wedstrijd te controleren. Ik vind dat bij Ajax met name op het middenveld de discipline weg is. Ze lopen allemaal maar naar voren, de backs ook. Dus hij (Heitinga, red.) moest echt die noodgreep doen." Andy van der Meijde snapt sowieso niet waarom Bassey niet begon, daar Vitesse met Million Manhoef over heel veel snelheid beschikte op rechts.

"Deze keuze (om met Wijndal te starten, red.) begreep ik niet echt van Heitinga. Waarom begin je niet met Bassey als je weet dat ze zulke snelle spelers voorin hebben?", vraagt Van der Meijde zich hardop af. "Dan kom je in de problemen. Ik hoor dan dat Heitinga in de rust boos is geworden. Maar dat is niet de schuld van het team, want het team presteert niet op dat moment. Dan is het toch zijn keuze geweest om zo te beginnen. Dan is het toch zijn fout geweest?", legt de analist de oorzaak van de problemen bij de Ajax-coach.

Wijndal

Kieft ziet nog wel potentie in Wijndal, al komt dat er bij Ajax voorlopig niet uit. "Ondanks dat Bergwijn enorm teleurstelt dit seizoen, zou het voor Wijndal makkelijker zijn als Bergwijn goed zou spelen, als dat Tadic daar zou spelen. Maar ik vind Wijndal wel erg tegenvallen", aldus Kieft die de linksback 'slecht' vond spelen in de nipt gewonnen uitwedstrijd tegen Vitesse.