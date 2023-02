Horrorweek compleet: Barcelona komt met slecht nieuws over Lewandowski

Maandag, 27 februari 2023 om 13:14 • Wessel Antes

Barcelona moet het de komende weken doen zonder Robert Lewandowski, zo meldt de club via de officiële kanalen. De 34-jarige Pool kampt momenteel met een hamstringblessure en zal daardoor onder meer niet spelen in el Clásico, aanstaande donderdag. Dan neemt Barça het in de Copa del Rey op tegen aartstrivaal Real Madrid. Daarnaast lijkt Lewandowski de competitieduels met Valencia (zondag 5 maart) en Athletic Club (zondag 12 maart) te moeten laten schieten.

Het nieuws over Lewandowski maakt een horrorweek voor trainer Xavi compleet. Barcelona werd afgelopen donderdag uitgeschakeld in de Europa League door Manchester United (2-1) en verloor zondag in competitieverband verrassend van laagvlieger Almería (1-0). Barça staat er in LaLiga nog wel goed voor en is na 23 wedstrijden koploper. De voorsprong op achtervolger Real bedraagt maar liefst zeven punten.

MEDICAL NEWS | First team player Robert Lewandowski has a left hamstring strain. He is out and his recovery will determine his availability. pic.twitter.com/AmxWJ38B0O — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 27, 2023

Qua blessures zit het Xavi momenteel niet mee. De 43-jarige oefenmeester kon de afgelopen wedstrijden ook geen beroep doen op Pedri, Ousmane Dembélé en Ansu Fati. Laatstgenoemde is op de weg terug, maar lijkt het duel van donderdag in Estadio Santiago Bernabéu niet te gaan halen. Barcelona heeft sinds het vertrek van Memphis Depay naar Atlético Madrid achter Lewandowski geen andere echte centrumspits meer ter beschikking. Xavi zal voor de heenwedstrijd in de Spaanse hoofdstad dus wat moeten verzinnen.

Lewandowski is sinds zijn komst naar het Spotify Camp Nou ontegenzeggelijk belangrijk voor Barcelona. De 138-voudig international (78 doelpunten) van Polen was in zijn eerste 31 wedstrijden bij de club goed voor 25 doelpunten en zes assists. Xavi hoopt dat Lewandowski op 19 maart weer beschikbaar is. Dan neemt Barça het in LaLiga in een thuiswedstrijd opnieuw op tegen Real. De laatste ontmoeting tussen de Koninklijke en Barcelona eindigde in een 1-3 zege voor Blaugrana. De Catalanen wonnen daardoor de veertiende Supercopa in de clubhistorie.