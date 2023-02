Marcelo laat Griekenland achter zich en keert terug op het oude nest

Vrijdag, 24 februari 2023 om 17:45 • Bart DHanis • Laatste update: 18:51

Marcelo heeft een contract getekend bij zijn oude club Fluminense, zo meldt de club via de officiële kanalen. De Braziliaanse linksachter liet zijn contract bij Olympiakos eerder deze maand ontbinden en keert nu terug in zijn geboortestad Rio de Janeiro. Marcelo speelde slechts tien wedstrijden in Griekenland, waar hij wel goed was voor drie doelpunten.

Marcelo is geen onbekende van Fluminense. In 2006, op zeventienjarige leeftijd, brak de Braziliaan door bij de club en werd hij na slechts elf duels in de hoofdmacht weggehaald door Real Madrid, dat meer dan zes miljoen euro voor hem over had. Hij was in deze elf wedstrijden voor de Braziliaanse grootmacht wel al goed voor drie treffers.

Bij Real Madrid kende Marcelo de beste periode van zijn carrière. Voor de Koninklijke, waar hij tussen 2006 en 2022 actief was, kwam hij maar liefst 546 keer in actie. De linkervleugelverdediger gaf in die periode liefst 103 assists en kwam 38 keer zelf tot scoren. Deze cijfers leverden hem zes keer een plekje in het FIFA FIFPro World XI op. Daarnaast won de 58-voudig international onder meer vijf keer de Champions League en zes keer LaLiga met Los Blancos

De Braziliaanse Série A gaat pas in april weer van start. Vorig seizoen eindigde Fluminense als derde, op elf punten van kampioen Palmeiras. Bij Fluminense gaat de 34-jarige Marcelo samenspelen met voormalig Ajacied Giovanni. Hij werd eerder deze winter transfervrij overgenomen van Ajax, waar de aanvallende middenvelder in het beloftenteam tot 36 wedstrijden kwam.