Napoli voert voetbalshow op in Duitsland en kan kwartfinale al ruiken

Dinsdag, 21 februari 2023 om 22:51 • Bart DHanis • Laatste update: 23:37

Napoli heeft dinsdagavond goede zaken gedaan in de achtste finales van de Champions League. In Duitsland wonnen de Napolitanen met 0-2 van Eintracht Frankfurt. Het eerste doelpunt werd gemaakt door Victor Osimhen. De tweede Italiaanse treffer werd door Giovanni Di Lorenzo binnengeschoten. Khvicha Kvaratskhelia miste een strafschop. Aan Duitse zijde werd Randal Kolo Muani na een uur spelen met rood van het veld gestuurd. Hij kan er op 15 maart dus niet bij zijn, wanneer de return op het programma staat.

De eerste kans van de wedstrijd was voor de thuisclub. Kolo Muani gebruikte knap zijn lichaam en draaide zich vrij in het zestienmetergebied. De hoek bleek echter te moeilijk en de bal verdween naast het doel van Napoli-doelman Alex Meret. Na iets minder dan twintig minuten spelen liet ook Napoli van zich horen. Daichi Kamada kopte de bal uit een hoekschop bijna achter zijn eigen doelman, maar kwam dankzij een goede reflex van doelman Kevin Trapp met de schrik vrij. De hoekschop die daarop volgde resulteerde weer in gevaar. Kvaratskhelia schoot de bal echter in de richting van Trapp, die hem nog over de lat kon tikken.

Na iets meer dan een half uur spelen kreeg Hirving Lozano de grootste kans van de wedstrijd. Hij kwam oog-in-oog met de doelman te staan na een goede pass van Di Lorenzo. De bal ketste echter via de paal terug het veld in. Osimhen rende achter de bal aan en werd vervolgens op knullige wijze onderuit geschopt door Aurelio Buta, die daarmee een strafschop veroorzaakte. De penalty werd genomen door Kvaratskhelia, maar die zag Trapp in de weg staan voor de openingstreffer. Een minuut later was de 0-1 dan toch daar. Lozano gaf een lage voorzet om de verdediging heen, die door Osimhen werd binnengelopen. Even later leek de Nigeriaanse spits zelfs voor de 0-2 te tekenen, maar deze keurde de arbitrage af wegens buitenspel.

In de tweede helft was Napoli weer de bovenliggende partij. Na een aantal reddingen van Trapp werden de problemen voor Frankfurt na iets minder dan een uur nog groter. Kolo Muani stond per ongeluk op de voet van Frank Anguissa en mocht meteen inrukken van scheidsrechter Artur Soares Dias. Met tien man kwamen de Duitsers helemaal niet meer aan voetballen toe en liep Napoli verder uit. Di Lorenzo rondde een schitterende assist van Kvaratskhelia af met een bekeken bal in de linkerbenedenhoek, waardoor de Napolitanen met een 0-2 voorsprong de returnwedstrijd ingaan.