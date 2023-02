Sneijder en Janssen leggen uit waarom ze euforie rond Virgil overdreven vinden

Dinsdag, 21 februari 2023 om 21:15 • Rian Rosendaal • Laatste update: 22:32

Wesley Sneijder zet voorafgaand aan de Champions League-kraker enkele vraagtekens bij de euforie rondom de terugkeer van Virgil van Dijk bij Liverpool. Theo Janssen gaat nog verder door de kwetsbaarheden in het spel van de centrale verdediger aan te stippen. Van Dijk keerde onlangs terug bij de Engelse grootmacht na een wekenlange absentie vanwege een hamstringblessure.

"Even iets anders: iedereen heeft het erover dat Van Dijk terug is", zo opent Sneijder dinsdagavond bij RTL7. "Dat hij nu de redder zou zijn van Liverpool, Maar die zat ook niet in zo'n goede periode, vlak voordat hij geblesseerd raakte. Het was ook niet zo dat hij zeker was, een zekere schakel achterin. En dan nu tegen drie spitsen (Vinícius Júnior, Karim Benzema en Rodrygo, red.)." Janssen gaat net als Sneijder niet mee in de blije stemming rondom de teruggekeerde Van Dijk, al heeft hij er ergens ook wel begrip voor.

Hoe belangrijk is de terugkeer van Virgil van Dijk volgens assistent Pepijn Lijnders? "Denk aan de training, alleen in de communicatie al!" #UCL #LIVRMA pic.twitter.com/jxIkg0FH48 — VTBL ? (@vtbl) February 21, 2023

"Hij is bij Liverpool wel heel bepalend en een leider", aldus Janssen, die gelijk een kritische kanttekening plaatst. "We hebben bij Virgil toch altijd wel gehad dat hij zijn beperkingen heeft. In zijn wendbaarheid vind ik hem niet de beste. Als hij rond de zestien in het wenden en keren moet komen, met loopacties in zijn rug, is hij kwetsbaar." Sneijder vult gelijk aan: "In de periode voor zijn blessure vond ik hem ook kwetsbaar in zijn keuzes maken. Of hij moet doorstappen op iemand, om een schot te blokken of een actie eruit te halen. Hij maakt dan vaak de verkeerde keuzes. En als er dan ook een doelpunt uitkomt, dan ziet dat er lullig uit." Janssen verwijst vervolgens naar een duel van het Nederlands met Duitsland, 2-3 nederlaag in 2019, om zijn mening kracht bij te zetten.

"Duitsland speelde eigenlijk zonder spits en liet steeds mensen in die ruimte komen. En Virgil was de hele wedstrijd aan het zwemmen. Hij had geen idee wat hij moest doen." Sneijder is overigens niet louter kritisch op Van Dijk. "Je merkt aan alles dat hij terug is. En met name in zijn coaching. Ik vind dat juist wel een van zijn krachten, dat hij er altijd staat. En dat hij even in een mindere periode zit, is ook niet erg", aldus de voormalig middenvelder.