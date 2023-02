Mohamed Ihattaren keert terug op Instagram met hoopvolle video

Dinsdag, 21 februari 2023 om 14:31 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 14:45

Mohamed Ihattaren heeft zich gemeld bij Juventus. Dat meldt hij dinsdag via zijn eigen Instagram-pagina. De aanvaller verwijderde vorige week nog al zijn posts op het socialmediakanaal, maar heeft nu een nieuwe video gepubliceerd waarin hij te zien is op het complex van Juventus. Ihattaren lijkt andermaal zijn carrière uit het slop te willen trekken. "Wat ons definieert, is hoe we opstaan na een tegenslag", schrijft hij als bijschrift onder een video.

Op de beelden is te zien dat Ihattaren op het trainingscomplex van Juventus hard werkt om weer fit te worden. De creatieveling beschikt in Turijn nog over een contract tot medio 2025. Het Algemeen Dagblad meldde vorige week vrijdag dat Ihattaren zijn verbintenis bij Juve op het spel heeft gezet. De aanvallende middenvelder was pas sinds enkele dagen weer in training, totdat 12 februari op zijn 21ste verjaardag misging met zijn vriendin Yasmine Driouech en Ihattaren korte tijd later werd opgepakt. Het stel zou een knipperlichtrelatie hebben, maar op de verjaardag van Ihattaren samen zijn geweest.

Daar moet 'iets' gebeurd zijn, stelde de krant. Ondanks het voorval ging Ihattaren later die dag samen met Drioeuch op bezoek bij zijn moeder. Daarna deed de partner van het talent aangifte van mishandeling. Ihattaren werd twee dagen vastgezet, waarna zijn vriendin probeerde die aangifte in te trekken.