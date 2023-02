Genee verbijsterd over gesprek Sneijder en Van der Sar: ‘Hij wist dat niet?!’

Zaterdag, 18 februari 2023 om 11:04 • Tom Rofekamp

Wesley Sneijder heeft het akkefietje met Edwin van der Sar inmiddels uitgesproken, zo bevestigt hij bij Veronica Offside. De algemeen directeur van Ajax was not amused over dat Sneijder hem spelers aanbood tijdens een wedstrijd, en riep hem daarna bij Rondo op 'een vent te zijn'. Als Sneijder echter vertelt dat Van der Sar niets wist van zijn ambities én zijn brief uit oktober, is Wilfred Genee met stomheid geslagen. "Hij wist daar niks van?!"

Sneijder zocht in januari contact met Van der Sar toen Ajax in bekerverband op bezoek ging bij FC Den Bosch (0-2 winst). Sneijder bood de diensten aan van Azzedine Ounahi, een van de sterren van Marokko op het WK. "Nou, ik vind het een beetje raar. In dat gesprek probeerde Wesley mij nog drie spelers in de mik te duwen. Waarom moet je dat soort gesprekken op een tafel neergooien? Wees een vent en kom aan de directietafel zitten dan. Leg dat bij de technische mensen neer, maar zeg zoiets niet bij een bekerwedstrijd in Den Bosch”, reageerde Van der Sar bij Rondo.

Een week later zei Sneijder Van der Sar de volgende dag nog gebeld te hebben. Inmiddels is de lucht geklaard tussen de twee, bevestigt de Nederlands recordinternational bij Veronica Offside. "We hebben lekker informeel met elkaar gepraat. Hij vroeg mij wat ik hier allemaal op tafel gegooid heb, wat mijn ambities zijn. Daar was hij niet van op de hoogte", zegt Sneijder, daarmee doelend op zijn ambities als trainer. Genee reageert als door de bliksem getroffen.

"Hij wist niks van jouw ambities? En hij wist ook niks van jouw brief?", stelt de presentator. Met dat laatste doelt Genee op een brief die Sneijder in oktober naar Ajax stuurde, waarin hij zijn ideeën voor de club uiteenzette. "We hebben het daar niet over gehad", zegt Sneijder. "Ik ben daar niet naartoe gegaan om te solliciteren, anders had ik mijn cv wel meegenomen." Genee blijft echter verbijsterd.

"Op het moment dat ik een brief heb geschreven, met een volledige visie die ik heb uitgerold, waarbij ik alles heb gedaan om duidelijk te maken hoe ik denk dat het moet, en daar wordt totaal niet op gereageerd...", begint hij. "Ik heb al eerder aangegeven: dat is voor mij een gesloten boek", antwoordt Sneijder, die tevens aangeeft 'niet ineens een blad voor de mond te gaan nemen' na de vete met Van der Sar. "Wilfred, kom op, daar ben ik toch niet voor te vangen?"