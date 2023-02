‘José Mourinho kan door aanstaand ontslag terugkeren in absolute top’

Vrijdag, 17 februari 2023 om 23:55 • Bart DHanis • Laatste update: 00:17

José Mourinho staat in de serieuze belangstelling van Paris Saint-Germain, zo meldt Foot Mercato. De huidige coach van AS Roma zou kunnen profiteren van een mogelijk ontslag van Christophe Galtier, die door tegenvallende resultaten moet vrezen voor zijn baan. Luís Campos, technisch directeur bij PSG, zou al contact hebben opgenomen met Mourinho.

Dat de positie van Galtier onder druk staat, is een publiek geheim. De coach heeft met PSG inmiddels drie wedstrijden op rij verloren, waaronder in de Champions League tegen Bayern München (0-1) en in de Coupe de France tegen Olympique Marseille (2-1). Galtier krijgt naar verluidt tot begin maart de tijd om het tij in de Franse hoofdstad te keren.

De Qatarese eigenaren van PSG uit zijn al heel lang bewonderaars van Mourinho, die totdat Roberto Martinez de baan kreeg, ook in de race was om de trainersvacature bij het nationale team van Portugal in te vullen. Als Mourinho in de toekomst Galtier zou vervangen aan de zijlijn van het Parc des Princes, zou hij herenigd worden met João Sacramento. Sacramento was eerder bij Tottenham Hotspur de assistent van Mourinho.

Mourinho staat tot medio 2024 onder contract bij AS Roma, waarmee hij vorig seizoen de Conference League mee wist te veroveren. Eerder won de Portugees al de Europa League met Manchester United en hield hij al twee keer de Champions League-trofee omhoog. In 2004 met FC Porto en in 2010 met Internazionale. Wanneer PSG the Special One echt wil inlijven, zal het een vergoeding moeten betalen aan AS Roma.