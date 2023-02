PSV staat voor hels karwei na flinke nederlaag en prachtgoal Ocampos

Donderdag, 16 februari 2023 om 22:54 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 23:41

PSV is donderdagavond hard onderuitgegaan in de tussenronde van de Europa League. De ploeg van Ruud van Nistelrooij verloor in het Estadio Ramón Sánchez Pizjuán met 3-0 van Sevilla. De doelpunten kwamen op naam van Youssef En-Nesyri, Lucas Ocampos en Nemanja Gudelj. Volgende week donderdag wacht om 18.45 uur de return in het Philips Stadion.

Van Nistelrooij voerde twee wijzigingen door ten opzichte van het Eredivisie-duel met FC Groningen (6-0 winst) van afgelopen zaterdag. Guus Til begon op het middenveld, waardoor Xavi Simons doorschoof naar de linksbuitenpositie en Thorgan Hazard genoegen moest nemen met een reserverol. Op de rechterflank stond ook een andere speler aan de aftrap: Ismael Saibari kreeg de voorkeur boven Johan Bakayoko. Bij Sevilla ontbrak Karim Rekik wegens een achillespeesblessure. Voormalig Eredivisionist Gudelj stond wel in de basis, terwijl Ocampos - die in de eerste seizoenshelft bij Ajax geen potten wist te breken - op de bank begon.

De Eindhovenaren namen in de openingsfase het initiatief. Het eerste kleine wapenfeit kwam van Xavi Simons, die zijn inzet hoog over zag gaan. Na tien minuten diende de eerste serieuze kans voor PSV zich aan: Luuk de Jong vond Saibari aan de rechterkant van het strafschopgebied, maar het schot van de vleugelspeler werd gekeerd door doelman Yassine Bounou. Een duidelijk signaal van de bezoekers, maar Sevilla bleek niet onder de indruk.

Naarmate de eerste helft vorderde namen los Nervionenses namelijk steeds meer het heft in handen. Dat resulteerde in de nodige kansen: een lage voorzet van de inmiddels 37-jarige Jesús Navas kon bijna worden binnengegleden door En-Nesyri, André Ramalho voorkwam ternauwernood dat Tanguy Nianzou de 1-0 binnentikte en een vrije trap van Ivan Rakitic ging net naast. Nadat Nianzou uit een corner net naast kopte, leken beide ploegen de kleedkamers doelpuntloos op te gaan zoeken. En-Nesyri bepaalde in de blessuretijd echter anders: De Jong leverde de bal op de eigen helft zomaar in met buitenkant voet, Navas gaf een lage voorzet en de Marokkaan tikte de 1-0 binnen.

Vijf minuten na rust kreeg PSV een nieuwe tik te verwerken. Óliver Torres gaf een hoge bal in de richting van invaller Ocampos. De Argentijn stond met zijn rug naar het doel, plukte de bal met zijn voet knap uit de lucht en schoot op schitterende wijze uit de draai binnen: 2-0. De ploeg van Van Nistelrooij was nauwelijks bekomen van de klap of het stond al 3-0. Rakitic vond Ocampos, laatstgenoemde bediende met een hakje Gudelj en de Servisch international schoot hard raak.

PSV was murw geslagen, maar deed zijn best om toch nog kansen te creëren. Eén doelpunt kon immers genoeg zijn om met veel meer perspectief aan de return in Eindhoven te beginnen. Van Aanholt (redding Bounou), invaller Hazard (schot over) en Veerman (opnieuw redding Bounou en schot op paal) wisten dat doelpunt echter niet te maken. Daardoor staat PSV volgende week donderdag voor een hels karwei.