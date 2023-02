SPAL zet De Rossi op straat en trekt mede-wereldkampioen aan als opvolger

Dinsdag, 14 februari 2023 om 17:10 • Wessel Antes • Laatste update: 17:25

Daniele De Rossi is alweer ontslagen als trainer van het Italiaanse SPAL. Het clubicoon van AS Roma werd dinsdag na vier maanden op straat gezet bij de nummer achttien van de Serie B en zag zijn ex-werkgever enkele uren later al een opvolger aanstellen die hij goed kent: Massimo Oddo. De Italianen maakten beiden deel uit van de WK-selectie die in 2006 de wereldtitel veroverde in Duitsland.

Voor De Rossi komt er daarmee razendsnel een einde aan zijn eerste klus als hoofdtrainer. De 39-jarige Romein stond in totaal zeventien wedstrijden aan het roer bij SPAL, waarvan hij slechts drie duels wist te winnen. Daarnaast speelde De Rossi zes keer gelijk met de club, terwijl de overige acht wedstrijden verloren gingen. De clubleiding van SPAL maakt zich inmiddels serieus druk om degradatie en hoopt de situatie met Oddo aan het roer te verbeteren.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Oddo heeft namelijk al meer ervaring als hoofdtrainer. De voormalig rechtsback van onder meer AC Milan en Bayern München stond al bij vele clubs in Italië voor de groep. Zo was de 46-jarige Oddo hoofdtrainer bij Udinese, Crotone, Perugia, Pescara en Padova. Bij laatstgenoemde club vertrok de oefenmeester in juni 2022, waarna hij enige tijd zonder club zat. Nu moet Oddo SPAL in de Serie B zien te houden.

Voor Radja Nainggolan zal het vertrek van De Rossi zeer pijnlijk zijn. De 34-jarige Belg liet zich door zijn vriend verleiden tot een dienstverband bij SPAL en ligt nog tot het einde van het seizoen vast. Naast De Rossi zijn ook meerdere stafleden die met de Roma-legende meekwamen ontslagen. Nainggolan liet tegenover Corriere dello Sport nog nadrukkelijk weten te tekenen voor De Rossi. “Als De Rossi me nodig heeft, dan sta ik klaar om hem te helpen”, zei de Antwerpenaar onder meer.