Ajax is gewaarschuwd: 'Dit Union Berlin kan ook de Bundesliga winnen'

Ajax neemt het donderdag in de Europa League op tegen 1. FC Union Berlin. Die Eisernen zijn bezig aan een droomseizoen. De mannen van trainer Urs Fischer staan momenteel op een knappe tweede plaats in de Bundesliga, slechts één punt achter koploper Bayern München. Sebastian Karkos, die de Berlijnse verrassing namens de toonaangevende sportkrant BILD op de voet volgt, verwacht dat Ajax een zware dobber aan Union gaat krijgen.

Door Jordi Tomasowa

“Wat Union zo sterk maakt, is dat het een enorm hecht team is”, vertelt Karkos tegenover Voetbalzone. De Duitse journalist benadrukt dat Fischer geen sterspelers tot zijn beschikking heeft. “Vorig jaar was dat in de persoon van Max Kruse nog wel het geval. Iedereen werkt nu voor elkaar en de selectie beschikt over enorm veel loopvermogen. Union heeft vijftien, zestien spelers van hetzelfde niveau. Dat betekent dat het elftal er niet per se zwakker op wordt als er een speler geblesseerd raakt of als er iemand ontbreekt vanwege een schorsing.”

De 56-jarige Fischer is bezig aan een knappe zegereeks met Union.

Union speelt in een hechte en compacte organisatie vanuit een 5-3-2-formatie en loert volgens Karkos constant op momenten om in de omschakeling toe te kunnen slaan. “Het is gewoon een erg lastige tegenstander om tegen te spelen. Je moet tegen ze negentig minuten lang geconcentreerd zijn en je beste spel spelen wil je van ze winnen. Union speelt met een bepaalde mate van agressiviteit, maar onsportief is de ploeg niet. Om een voorbeeld te geven: alleen Schalke 04 maakte dit seizoen meer overtredingen dan Union in de Bundesliga. De equipe van Fischer behoort echter tot de ploegen met de minst gekregen kaarten.”

Er liggen volgens Karkos kansen voor Ajax als het tot vlotlopende aanvallen weet te komen. “Union is kwetsbaar wanneer tegenstanders het spel snel weten te verleggen van de linker- naar de rechterflank. Ik kan me herinneren dat ze bijvoorbeeld begin dit seizoen moeite hadden met de speelstijl van RB Leipzig, al won Union dat duel wel met 1-2. Leipzig noteerde uiteindelijk zelf ook slechts twee schoten op doel.” Dat de Berlijnse stuntploeg dit kalenderjaar nog geen enkele keer meer dan één doelpunt hoefde te incasseren komt voor Karkos niet als een verrassing. “Ze verdedigen als team uitstekend. Union creëert zelf ook niet heel veel, maar met hun countervoetbal komen ze doorgaans heel gemakkelijk tot scoren.”

Karkos verwacht dat ex-Ajacied Sheraldo Becker weleens het verschil zou kunnen maken tijdens de tussenronde in de Europa League. “Hij was de beste speler van Union in 2022, al heeft hij het dit jaar tot nog toe lastig. Misschien omdat tegenstanders speciale aandacht aan hem schenken vanwege zijn snelheid.” De Union-watcher is er zeker van dat Becker gemotiveerd is voor de dubbele ontmoeting met Ajax. “Hij speelt tegen zijn oude club, in een groot stadion en al zijn familie zal aanwezig zijn. Voor Becker worden dit waarschijnlijk zijn belangrijkste wedstrijden uit zijn carrière.”

Karkos noemt ook centrumverdediger Robin Knoche als een speler om in de gaten te houden. “Hij speelt inmiddels tweeënhalf jaar voor Union en miste tot nog toe pas twee duels. Opvallend genoeg werden die twee wedstrijden allebei verloren. Hij is enorm belangrijk voor Union, dat geldt ook voor middenvelder Rani Khedira, die enorm veel meters maakt. Khedira is naar mijn mening de belichaming van het huidige Union.”

Becker (links) was dit seizoen namens Union al goed voor acht goals en zeven assists.

Over Danilho Doekhi, die afgelopen zomer transfervrij overkwam van Vitesse, is de journalist eveneens goed te spreken. “In de eerste weken merkte je duidelijk dat hij nog moest wennen aan het hogere niveau in de Bundesliga. Toen zat hij op de bank, maar op dit moment is Doekhi een vaste waarde en hij ontwikkelt zich erg goed. Hij was ook al vier keer trefzeker met het hoofd. Union is dit seizoen sowieso erg sterk uit standaardsituaties.” Dat blijkt ook uit de cijfers van Opta. De mannen van Fischer scoren dit seizoen namelijk van alle ploegen in de Europese topcompetities het vaakst uit corners en vrije trappen.

Karkos vindt het lastig te verklaren hoe het kan dat Doekhi en Becker - die niet voor Nederlandse topclubs speelden - zich zo makkelijk staande weten te houden bij een titelkandidaat in de Bundesliga. “Doekhi speelde vrijwel alles bij Vitesse. Het is niet zozeer een verrassing dat hij het niveau bij Union aan kan. Dat zou je wel kunnen zeggen van Becker. In de Eredivisie waren zijn statistieken volgens mij nooit super, tot zijn laatste jaar bij ADO Den Haag.” Becker zag een sterk seizoen, waarin hij goed was voor acht goals en elf assists, in de zomer van 2019 beloond worden met een transfer naar die Eisernen.

“Je moet niet vergeten dat Becker in zijn eerste seizoen bij Union geen enkele keer wist te scoren”, geeft Karkos aan. “Er waren geruchten dat hij de club na één seizoen alweer zou verlaten. Hij heeft sindsdien zijn mindset veranderd. Hij is nu rustig in zijn hoofd. Het is een hele uitdaging om in de Bundesliga te spelen. Becker is een van de snelste spelers in de competitie, maar nu weet hij hoe hij in de Bundesliga moet spelen. Dit kalenderjaar heeft Becker nog niet gescoord, echter blijft hij voor zijn trainer Urs Fischer enorm belangrijk. Union speelde dit seizoen 29 officiële duels en de aanvaller startte in al deze wedstrijden in de basis.”

Doekhi is met zijn kopkracht een wapen voor Union Berlin bij standaardsituaties.

Na het tweeluik met Ajax vervolgt Union de spannende strijd om de Duitse landstitel. Drie dagen na de return tegen de Amsterdammers staat de topper tegen Bayern München op het programma. Begin dit seizoen speelde Union in eigen huis nog 1-1 tegen der Rekordmeister. “Dit Union kan ook de Bundesliga winnen”, stelt Karkos. “Waarom zouden ze het niet kunnen? Het klinkt misschien vreemd, maar het is echt mogelijk. Bayern is niet zo sterk als ze in de afgelopen seizoenen waren. Ze staan weliswaar bovenaan, maar de selectie is totaal niet te vergelijken met die van vorig seizoen. Ze hebben veel nieuwe spelers en er lijkt veel druk op de ploeg te liggen.”

“Iedereen verwacht telkens dat de winstreeks van Union ten einde komt, maar ik weet zeker dat ze deze goede vorm tot het einde van het seizoen weten vast te houden. Of het genoeg zal zijn voor het kampioenschap? Dat is afwachten en hangt ook van Bayern af. Je moet je voorstellen dat RKC kampioen van de Eredivisie wordt, daar kun je dit sprookje van Union mee vergelijken. Hier in Duitsland wordt vooral gewezen naar Leicester City, dat in 2016 uit het niets de Premier League won. Ik ben er wel honderd procent zeker van dat Union volgend jaar Champions League-voetbal speelt. Dat zou geen wonder zijn. De club zit in een flow en het verschil tussen Union en de concurrenten is enorm.”

Karkos schat de kansen voor beide ploegen tot slot in op fifty-fifty. “Het zou me niks verbazen als er volgende week in Berlijn een strafschoppenserie nodig is om een winnaar te bepalen. Er wordt hier niet veel over Ajax gezegd en geschreven. Het is niet meer de dominante ploeg van de afgelopen seizoenen. Dat komt waarschijnlijk doordat de selectie nu echte blikvangers mist. Jurriën Timber is wel een hele talentvolle verdediger, maar Brian Brobbey stelde in Duitsland bij RB Leipzig bijvoorbeeld hevig teleur. Ajax is nog steeds een grote naam, alleen door het gebrek aan echte sterspelers aan Amsterdamse zijde vind ik het lastig om te voorspellen hoe beide wedstrijden zullen eindigen.”